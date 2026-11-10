Cybertruck от Tesla войдёт в историю скорее как DeLorean, чем как Ford Model T или Mini.

Когда генеральный директор Tesla Elon Musk представил миру Cybertruck в 2019 году, эта модель уже считалась одним из самых ожидаемых автомобилей в истории. Всем было известно, что Tesla разрабатывает машину, призванную встряхнуть огромный североамериканский рынок пикапов — вплоть до их вседорожных шин.

Невероятный трапециевидный автомобиль из нержавеющей стали, появившийся на сцене в свете стробоскопов и среди огненных залпов, оказался ещё более экстравагантным, чем предполагали зрители. Именно тогда интерес к Cybertruck достиг настоящего ажиотажа.

Теперь можно предположить, что на той презентации уже был намёк на дальнейшую судьбу Cybertruck. Он появился в момент, когда главный дизайнер Tesla Franz Von Holzhausen попытался доказать прочность своего «неразрушимого» пикапа, бросив стальной шар в окно. Стекло разбилось.

Однако хор восторженных калифорнийцев в зале это не смутило. Musk отшутился, сказав: “Well, maybe that was a little too hard”. Ажиотаж вокруг Cybertruck продолжился.

В течение следующих нескольких дней было оформлено почти 150,000 депозитов. При этом желающих сесть за руль и проверить утверждение Musk о том, что пикап способен выдержать попадание пуль из пистолета калибра 9mm, оказалось значительно меньше.

Перенесёмся на четыре года вперёд — в 2023 год, когда наконец начались первые поставки автомобиля Elon. Спустя три года после этого модель фактически прекратила существование. На этой неделе стало известно, что производство Cybertruck сворачивают, освобождая место для нового фаворита Tesla — автономного Robotaxi, или «Cybercab».

По оценкам, разработка чрезвычайно сложного Cybertruck и вывод его на рынок обошлись примерно в $2billion. На презентации Tesla заявляла, что рассчитывает продавать 250,000 автомобилей в год по цене от чуть менее $40,000. В действительности совокупные продажи составили около 71,000 машин, стоимость которых начиналась от $80,000. Кроме того, модель столкнулась с многочисленными проблемами качества.