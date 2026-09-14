Электрический тягач Tesla Semi направляется в Великобританию: 1 100 л. с. и запас хода 342 мили

Новый Tesla Semi получит почти 1,100bhp, а его запас хода при выходе на европейский рынок в следующем году составит около 342 miles, как удалось подтвердить Auto Express. Так называемая ‘Megacharging’ позволит за 30 минут восполнить 60 per cent заряда батареи ёмкостью 548kWh.
Во время дебюта на выставке 2026 IAA Transportation Show в Hannover, Germany, Tesla раскрыла подробные характеристики нового грузовика ‘Semi’. В Европе будет доступна только одна версия электрического тягача: силовая установка с тремя моторами развивает 800kW (1,087bhp) и, как заявляет компания, обеспечивает “class-leading efficiency and long range”.
По словам Tesla, такая “badass performance” позволяет водителям “merge safely, maintain pace with traffic and handle demanding [gradients] with confidence”. Кроме того, электрическая силовая установка Semi обеспечивает “smooth, predictable power delivery — without the noise, vibration or complexity of a traditional diesel powertrain”.
В US Semi предлагается с двумя вариантами батарей, включая версию Long Range ёмкостью 822kWh и запасом хода 500 miles. Как стало известно, покупатели из UK и Europe, по крайней мере на начальном этапе, не получат эту модификацию.
Масса Semi составляет “less than” 9,100kg. Полная масса автопоезда, включая прицеп и его содержимое, достигает 40 тонн. Это немного больше ранее заявленных 37 тонн у версии Long Range для US.