Запуск Tesla Roadster перенесён на 15 октября из-за плохой погоды

Дебют Tesla Roadster снова отложен — на этот раз причиной стала плохая погода в районе мероприятия по случаю запуска в Техасе.

За несколько недель до последней отсрочки Tesla официально объявила, что Roadster будет ‘Go ⁠for launch’ 1 October. С момента презентации этого невероятно быстрого электрического суперкара прошло девять лет, а с первоначально запланированной даты его выхода — шесть.

Известный своей эксцентричностью генеральный директор Tesla Илон Маск лишь кратко ответил на исходную публикацию компании в социальных сетях, подтвердив: "New Tesla Roadster Unveil 10.01". Теперь из-за неблагоприятного прогноза погоды мероприятие перенесут на две недели — на 15 October.

В публикации на X (ранее Twitter) Tesla сообщила: “We've been tracking the weather closely with local meteorologists, but given the severe conditions predicted and because this event can only be held outdoors, we've made the difficult decision to reschedule.”

То, что мероприятие можно провести только “held outdoors”, указывает на возможную динамичную демонстрацию возможностей Roadster. Впрочем, точно узнать об этом удастся позднее в этом месяце.

Новая задержка произошла всего через несколько недель после того, как Tesla открыла список резервирования для клиентов, готовых внести депозит в размере $5,000, а затем в течение 10 дней выплатить оставшиеся $45,000.