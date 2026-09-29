Главная Новости Запуск Tesla Roadster перенесён на 15 октября из-за плохой погоды
Новости

Запуск Tesla Roadster перенесён на 15 октября из-за плохой погоды

Дебют Tesla Roadster снова перенесли: из-за плохой погоды в Техасе презентация электрического суперкара состоится 15 октября, спустя девять лет после анонса.
РедакцияР
Редакция
29.09.2026, 14:12·2 мин
single
Фото: autoexpress

Дебют Tesla Roadster снова отложен — на этот раз причиной стала плохая погода в районе мероприятия по случаю запуска в Техасе.

За несколько недель до последней отсрочки Tesla официально объявила, что Roadster будет ‘Go ⁠for launch’ 1 October. С момента презентации этого невероятно быстрого электрического суперкара прошло девять лет, а с первоначально запланированной даты его выхода — шесть.

Известный своей эксцентричностью генеральный директор Tesla Илон Маск лишь кратко ответил на исходную публикацию компании в социальных сетях, подтвердив: "New Tesla Roadster Unveil 10.01". Теперь из-за неблагоприятного прогноза погоды мероприятие перенесут на две недели — на 15 October.

В публикации на X (ранее Twitter) Tesla сообщила: “We've been tracking the weather closely with local meteorologists, but given the severe conditions predicted and because this event can only be held outdoors, we've made the difficult decision to reschedule.”

То, что мероприятие можно провести только “held outdoors”, указывает на возможную динамичную демонстрацию возможностей Roadster. Впрочем, точно узнать об этом удастся позднее в этом месяце.

Новая задержка произошла всего через несколько недель после того, как Tesla открыла список резервирования для клиентов, готовых внести депозит в размере $5,000, а затем в течение 10 дней выплатить оставшиеся $45,000.

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация