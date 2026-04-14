Tesla создаёт совершенно новый бюджетный электрокроссовер, который окажется компактнее Model Y: что известно на данный момент

Компания Tesla занимается разработкой принципиально нового компактного электрического кроссовера, который будет отличаться большей доступностью. Об этом стало известно агентству Reuters, которое ссылается на сразу несколько информированных источников.

Как отмечают собеседники агентства, речь идет не о модификации существующих моделей Model 3 или Model Y, а о совершенно новой разработке. Длина будущего автомобиля составит 4,28 метра, что заметно короче, чем у нынешнего кроссовера Model Y. Таким образом, новый электрокар станет самой компактной моделью среди кроссоверов Tesla.

Три источника подтвердили Reuters, что основной площадкой для производства новинки рассматривается Китай. В то же время, один из информаторов сообщил, что компания анализирует перспективы организации сборки и в Соединенных Штатах, и в Европе. Однако сроки запуска производства пока остаются неопределенными: по оценкам источников, выпуск не стартует в текущем году.

Ранее Tesla официально объявила о закрытии проекта по созданию бюджетного электромобиля, сосредоточив усилия на разработке роботакси. В настоящее время неясно, свидетельствует ли появление новой модели о возвращении компании к массовым электрокарам с традиционным управлением, либо она также будет связана с внедрением автономных технологий.

Также информаторы Reuters рассказали, что стоимость нового кроссовера будет значительно ниже базовой комплектации Model 3. Чтобы снизить цену, планируется использовать аккумулятор меньшей емкости, что скажется на запасе хода по сравнению с Model Y. Кроме того, возможен вариант с одним электромотором вместо двух и упрощенной, облегченной конструкцией.

Автор: Андрей Сундуков