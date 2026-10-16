Tesla представила новый «летающий» спорткар Roadster

Компания Tesla презентовала новое поколение спортивного автомобиля Roadster. Модель работает на сжатом воздухе, благодаря чему способна на короткое время отрываться от земли и преодолевать крутые подъемы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию презентации.

Презентация состоялась на ракетном полигоне SpaceX в Техасе. Во время показа Roadster сначала поднялся по крутой дугообразной рампе, спустился, а затем снова преодолел подъем и остановился на вершине. После этого два мотора на сжатом воздухе позволили автомобилю оторваться от поверхности рампы и мягко приземлиться на землю.

Разработчики также показали, как спорткар преодолевает препятствия, образованные рядом припаркованных автомобилей Tesla. Кроме того, машина может совершать полный оборот вокруг продольной оси в воздухе и двигаться в перевернутом положении. По заявлению производителя, разгон до 100 км/ч занимает 0,81 секунды.

В Tesla сообщили, что под днищем автомобиля размещена система вентиляторов. Она создает дополнительную прижимную силу и повышает сцепление с поверхностью.

Прототип Roadster компания Tesla представила еще осенью 2017 года, а начало производства планировалось на 2020-й. Представленная теперь версия заметно отличается от прежнего прототипа, а ее внешний вид напоминает Cybertruck. Глава компании Илон Маск заявил, что этот автомобиль станет последней моделью Tesla, рассчитанной на ручное управление.