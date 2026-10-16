Tesla представила летающий автомобиль, способный выполнять перевороты в воздухе и разгоняться до 96 км/ч менее чем за секунду

Компания Tesla представила концепт электрического спорткара Roadster нового поколения. Автомобиль способен выполнять перевороты в воздухе с помощью реактивных сопел, а с места до 96 км/ч разгоняется за 0,81 секунды. Презентация состоялась на полигоне компании SpaceX в Техасе.

«Вы не поверите собственным глазам. Вы увидите результат сотрудничества лучшей в мире автомобильной компании и лучшей в мире ракетной компании», — заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

Фото: Автоновости Дня

Показ возможностей спорткара начался с заезда на вертикальную рампу, которая переходит в горизонтальный участок. Затем Roadster повторил манёвр, съехал с рампы и перевернулся в воздухе с помощью реактивных сопел, после чего совершил управляемую посадку. В ходе другого трюка автомобиль выполнил «бочку» над остальными автомобилями Tesla и приземлился на землю.

Дизайн концепта заметно отличается от внешности автомобиля, представленного в 2017 году. Вместо округлых очертаний кузов получил более выраженные угловатые формы.

По утверждению Tesla, воздушные манёвры стали возможны благодаря сотрудничеству со SpaceX. Под днищем автомобиля разместили вентиляторы, создающие прижимную силу до 2g даже у неподвижной машины. За ориентацию Roadster в воздухе отвечают десять газовых ускорителей, разработанных при участии SpaceX.

Реактивные сопла используют сверхвысокое давление воздуха из двух резервуаров объёмом по 600 литров. Илон Маск рассказал, что в них применяется обычный атмосферный воздух, поэтому автомобиль может пополнять его запас во время движения. Эти же сопла обеспечивают разгон Roadster до 96,6 км/ч менее чем за секунду.

Tesla также заявила о полностью электронных системах рулевого управления и торможения, а также об электронной педали акселератора. Механической связи с колёсами у них нет. Задний спойлер может в реальном времени динамически изменять прижимную силу в зависимости от происходящего с автомобилем. Для него предусмотрены режимы высокой и низкой прижимной силы.

На сайте Tesla для нового Roadster указаны три комплектации: Performance, Thrust и Rocket. Версия Thrust, необходимая для заявленного разгона до 96,6 км/ч быстрее одной секунды, оценивается в 250 тыс. долларов (около 20,94 млн рублей). Вариант Rocket, способный летать, выполнен в одноместной конфигурации и доступен только по специальному инвайту.

Начало серийного производства летающего Tesla Roadster запланировано на 2028 год. Однако покажет только время, удастся ли реализовать эти планы. Ранее выпуск модели уже неоднократно переносился.

Автор: Иван Бахарев