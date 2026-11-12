Tesla Cybertruck прекратят выпускать осенью 2027 года: Маск уточнил дату окончания производства

Срок выпуска Tesla Cybertruck продлён: генеральный директор компании Elon Musk подтвердил, что производство будет продолжаться до конца лета 2027 года.

В публикации на принадлежащей ему платформе X он сообщил, что решение связано с необходимостью выполнить «отложенные заказы». При этом, по оценкам, на складах может находиться непроданных Cybertruck на сумму от $800m до $1bn. Поэтому покупатели из США, которые хотят приобрести электропикап, ещё некоторое время вряд ли столкнутся с его дефицитом.

Ранее Musk заявлял, что Tesla “will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production.” Это решение планировалось принять всего через четыре года после выхода электрического пикапа на рынок.

Новость появилась на фоне снижения спроса на Cybertruck. В США модель не смогла добиться заметного успеха, а на европейский рынок её не допускают по регуляторным причинам. В третьем квартале 2026 года Tesla продала лишь 8,295 Cybertrucks, а общий объём продаж, по оценкам, не превышает 63,000 автомобилей. Изначально Tesla рассчитывала продавать по 250,000 Cybertrucks в год. Сообщается, что затраты на разработку необычной модели достигли $5.6bn.

Выход более доступной версии Cybertruck Rear-Wheel Drive за $69,990 в 2025 году существенно ситуацию не изменил, и вскоре её сняли с продажи. При этом RWD-модификация всё равно стоила примерно на $30,000 дороже первоначально заявленной Tesla цены Cybertruck. Теперь базовой версией модели снова является All-Wheel Drive, недавно подорожавшая до $82,490. Стоимость Premium All-Wheel Drive составляет $92,490. Cyberbeast с уникальной трёхмоторной силовой установкой стоит $109,990 — на $10,000 больше, чем при выходе на рынок два года назад.