Почему «рамники» Oting в России теряют более миллиона рублей за два года

Автомобили китайской марки Oting 2024–2025 годов выпуска за один-два года эксплуатации дешевеют до 1,14 млн рублей. Согласно данным финансового маркетплейса «Сравни», максимальное снижение стоимости в денежном выражении зафиксировано у рамного внедорожника Paladin. За два года его цена в среднем уменьшается на 27%.

Результаты исследования публикует «Газета.Ru». Новый Oting Paladin в среднем стоит около 4,2 млн рублей, тогда как стоимость подержанного автомобиля с пробегом до 70 тыс. км составляет примерно 3,1 млн рублей. Таким образом, средняя потеря стоимости за два года достигает 1,14 млн рублей.

Пикап Oting Palasso после года эксплуатации теряет около 1,1 млн рублей, что также соответствует 27% первоначальной цены. Средняя стоимость нового автомобиля составляет около 4 млн рублей, а машины с пробегом до 20 тыс. км — 2,9 млн рублей.

Эксперт сервиса «Сравни» Фёдор Калабкин связал снижение остаточной стоимости Oting с невысокой популярностью марки. По его словам, на вторичном рынке покупатели чаще выбирают автомобили известных брендов Haval и Tank. При этом техническую основу Oting, созданную на базе моделей Nissan, эксперт считает надёжной.

Калабкин также указал на низкую ликвидность автомобилей Oting на вторичном рынке. Такие машины труднее быстро продать по привлекательной цене, что отражается на их стоимости при каждой последующей перепродаже.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, в свою очередь, отметил, что россияне считают дизайн автомобилей Oting устаревшим. Кроме того, статус марки, по его словам, не подкреплён репутацией бренда-донора. Эксперт также подчеркнул значение дизельных версий для рамных автомобилей, которых у Oting в России нет.

Рамный внедорожник Oting Paladin представлен в России в четырех комплектациях. Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi мощностью 218 л. с. и стоит от 3 860 000 до 4 570 000 рублей. Пикап Palasso с тем же двигателем доступен в двух комплектациях по цене от 3 910 000 до 4 170 000 рублей.