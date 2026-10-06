Тепловоз ТЭ109: история популярной модели в СССР и за рубежом

Советские магистрали нередко использовали результаты работы иностранных инженеров. Однако происходило и обратное: отечественные специалисты создавали конкурентоспособные машины, которыми интересовались зарубежные ведомства и организации.

В сфере транспорта на электрической тяге ситуация складывалась не столь успешно. Зато в тепловозостроении советские специалисты традиционно занимали сильные позиции. Отрасль, активно развивавшаяся с середины 1950-х, вскоре начала приносить заметные результаты.

Если при создании электровозов, особенно предназначенных для пассажирской службы, иногда приходилось обращаться к импортной технике, то дизельные машины СССР сам поставлял за рубеж. Об одной из таких моделей рассказывает ресурс carsweek.ru.

Фото: Carsweek.ru

Не только для себя, но и для дружественных стран

События разворачивались в конце 60-х годов прошлого столетия. Для конструкторов ВЗОРа этот период ознаменовался серьезными достижениями. Перед ними стояла задача создать принципиально новую платформу магистрального тепловоза.

Требования к проекту были амбициозными. Машина должна была соответствовать не только нуждам местного хозяйства, но и строгим стандартам европейских железных дорог. Сегодня можно уверенно сказать, что специалисты из Луганска успешно справились с этой задачей.

Первые опытные образцы шестиосного тепловоза ТЭ109 сошли с заводского конвейера в 1968/69 годах. Базовую модель разрабатывали с учетом габарита 02-Т, благодаря чему ее можно было активно поставлять в страны Социалистического содружества.

Локомотив получил односекционную конструкцию и предназначался для грузопассажирской эксплуатации. Он оснащался электрической передачей и мог работать как на советской колее, так и на европейском стандарте шириной 1435 мм.

Для наиболее загруженных участков отечественных железных дорог конструкторы ВЗОРа разработали также экспериментальную двухсекционную версию 2ТЭ109. Впоследствии модель выпускалась серийно на протяжении 12 лет, а общий объем производства превысил тысячу экземпляров ТЭ109 различных модификаций.

География зарубежных поставок включала:

ГДР — основной иностранный заказчик модели;

Болгария — еще один крупный клиент за пределами СССР;

ЧССР, закупившая пару локомотивов, получивших обозначение T679.2 Ragulin.

Фото: Carsweek.ru

На советских железных дорогах в итоге осталось только 33 единицы ТЭ109. Их преимущественно эксплуатировали на ведомственных путях предприятий Министерства цветной металлургии. Несколько серийных тепловозов направили на изолированную Норильскую железную дорогу.

На Норильской железной дороге машины интенсивно работали до полной электрификации линии. После этого тепловозы списали и утилизировали.

Основная часть парка — 1001 локомотив, собранный на ворошиловградских мощностях с 1968 по 1981 годы, — отправилась в Восточную Германию. Помимо грузовой версии, существовала специальная мощная модификация для эксплуатации на загруженных пассажирских направлениях.

Конструктивные особенности и семейство машин на базе ТЭ109

Удачная компоновка и высокая надежность платформы позволили Ворошиловградскому заводу продолжить развитие проекта. Со временем на базе ТЭ109 сформировали целое семейство магистральных тепловозов нового поколения.

Каждую модель адаптировали под определенные климатические условия, эксплуатационные нагрузки или особенности силовой передачи. К числу наиболее значимых разработок относятся:

пассажирский локомотив ТЭ125 с двигателем мощностью 4000 л. с;

грузопассажирский ТЭ129 повышенной мощности;

экспериментальный ТЭ120 с асинхронным приводом и передачей постоянно-переменного тока;

тропический капотный ТЭ114 и его модификация ТЭ114И для эксплуатации в запыленной среде;

магистральный грузовой 2ТЭ116, пришедший на смену легендарной серии 2ТЭ10.

Особое место в этом перечне занимает 2ТЭ116. Локомотив получил многие передовые конструктивные узлы ТЭ109 и впоследствии стал одним из самых массовых грузовых тепловозов на советских железных дорогах.

Фото: Carsweek.ru

В исходной конструкции ТЭ109 использовалась высокоэффективная электрическая передача переменно-постоянного тока. Важную роль в успехе модели сыграл и выбор силовой установки — экономичного 16-цилиндрового дизельного двигателя серии 1А-5Д49 с большим моторесурсом.

Параметры, комплектация магистрального ТЭ109 и его мощностные характеристики

Несущие элементы кузова и экипажную часть проектировали с учетом требований к динамике локомотива и нагрузке на железнодорожное полотно. Основные габаритные и эксплуатационные характеристики выглядели следующим образом:

осевая формула локомотива — 3о-3о;

осевая нагрузка — 20 тс;

диаметр колес — 1050 мм.

Длина тепловоза по буферам составляла 20 620 мм. Конструкция предусматривала оперативную замену тележек с советского стандарта на европейские 1435 мм.

Силовая установка состояла из надежных серийных узлов, рассчитанных на длительную работу без капитального ремонта. В состав оборудования входили:

дизельный двигатель 1А-5Д49;

электрическая передача;

выпрямительная установка и тяговый генератор.

Выходная мощность одного ТЭД достигала 305 кВт. Общая производительность силовой установки позволяла использовать тепловоз как в тяжелом грузовом движении, так и на скоростных пассажирских маршрутах.

Дизельный двигатель развивал полную мощность 3000 л. с. Скоростные показатели машины были следующими:

скорость длительного режима — от 24,2 до 35,5 км/ч;

конструкционная скорость грузовой версии — 100 км/ч;

максимальная скорость пассажирских модификаций — 120 или 140 км/ч.

Более низкая скорость пассажирских версий объяснялась действовавшими в ГДР ограничениями на железнодорожных путях. Первые партии поставлялись туда без системы электрического отопления вагонов, поэтому их в основном использовали в грузовом движении.

Фото: Carsweek.ru

Эксплуатация и модернизация в современной Германии

Немецкие железнодорожники высоко оценили советские машины и дали семейству ТЭ109 неофициальное имя Ludmilla. После объединения Германии часть локомотивов перешла к концерну DB, а другие машины приобрели частные операторы, включая компанию RTS.

Советские тепловозы прошли глубокую модернизацию. Многие из них продолжают эксплуатироваться и сегодня, перевозя тяжелые грузовые составы.

Справка

ТЭ109 — магистральный грузо-пассажирский односекционный тепловоз широкой колеи с электрической передачей производства Луганского тепловозостроительного завода.

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