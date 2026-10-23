Tenex — новый партнёр Haas по вопросам кибербезопасности

Команда Haas F1 объявила о многолетнем партнёрстве с американской компанией Tenex.ai, которая специализируется на кибербезопасности и активно развивается.

Tenex.ai организует для команды автоматизированный центр безопасности на основе искусственного интеллекта. Его задачей станет защита всей глобальной цифровой инфраструктуры Haas F1.

Уже в этом году логотипы компании появятся на моторном кожухе и Halo машины VF-26. С 2027-го они также будут размещаться на комбинезонах гонщиков и униформе сотрудников команды.

Айо Комацу, руководитель Haas F1: «Мы рады, что компания Tenex.ai стала официальным партнёром нашей команды. В современной Формуле 1 защита данных и быстрое реагирование на киберинциденты не менее важны, чем аэродинамическая эффективность.

Подход компании к решению этих задач обеспечит уверенную работу наших инженеров и стратегов, позволив им полностью сосредоточиться на достижении результатов на трассе».