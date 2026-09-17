TENET T4 - победитель в номинации «Компактные кроссоверы» ежегодной премии «Внедорожник года»

Победители премии определялись на основе двух независимых оценок: профессионального мнения Экспертного жюри, в которое вошли автомобильные журналисты, блогеры и специалисты отрасли, и результатов народного голосования – Большого жюри, состоящего из более ста тысяч автолюбителей. Такой формат позволил учесть как профессиональную оценку в отношении представленных моделей, так и мнения российских автомобилистов. За свою более чем двадцатилетнюю историю премия стала авторитетной экосистемой, объединяющей многомиллионное сообщество автомобилистов страны. За это время в голосовании приняло участие более 1 500 000 человек и более 300 экспертов. В этот раз выбор делался среди автомобилей, представленных на российском рынке с сентября 2025 по сентябрь 2026 года. В финальный список номинантов вошли 39 моделей в десяти основных номинациях: «Полноразмерные внедорожники», «Среднеразмерные внедорожники», «Компактные внедорожники», «Полноразмерные кроссоверы», «Среднеразмерные кроссоверы», «Компактные кроссоверы», «Среднеразмерные моноприводные кроссоверы», «Компактные моноприводные кроссоверы», «Пикапы» и «Электромобили».

«Очень ценно, что TENET T4 получил признание именно со стороны Большого жюри. За этим результатом стоит выбор людей, которые ежедневно пользуются автомобилями и оценивают их не только по характеристикам, но и по тому, насколько они отвечают реальным потребностям. Модель TENET T4 вышла на рынок в августе 2025 года. Проанализировав предпочтения со стороны аудитории с запросом на семейный доступный кроссовер, в мае 2026 года линейка T4 получила свое продолжение в версии T4L, которая отличается еще более удачным сочетанием габаритов, потребительских характеристик и практичных решений,» — отметил операционный директор бренда TENET Илья Перминов.

Сегодня модельный ряд TENET составляют четыре современных кроссовера: практичный T4L, бестcеллер бренда - T7, крупноразмерный представитель сегмента SUV-D - T8, флагман линейки – T9 и седан TENET A8. Производство автомобилей учитывает российские условия эксплуатации: они оснащаются полным зимним пакетом, который включает подогрев сидений, рулевого колеса, всей поверхности лобового стекла, форсунок стеклоомывателя. Кузов и скрытые полости автомобиля проходят обработку воском, а днище дополнительно защищается антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами. Такой комплекс решений повышает устойчивость автомобиля к воздействию влаги, реагентов, перепадов температур и других дорожных факторов.