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TENET T4 - победитель в номинации «Компактные кроссоверы» ежегодной премии «Внедорожник года»

TENET T4 стал лучшим компактным кроссовером по мнению народного голосования XXI профессиональной премии «Внедорожник года». Модель высоко оценили за сочетание продуманной эргономики, выразительного дизайна и надежных технических решений для эксплуатации в российских условиях
РедакцияР
Редакция
17.09.2026, 14:39·2 мин
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Фото: архив пресс-служб

Победители премии определялись на основе двух независимых оценок: профессионального мнения Экспертного жюри, в которое вошли автомобильные журналисты, блогеры и специалисты отрасли, и результатов народного голосования – Большого жюри, состоящего из более ста тысяч автолюбителей. Такой формат позволил учесть как профессиональную оценку в отношении представленных моделей, так и мнения российских автомобилистов. За свою более чем двадцатилетнюю историю премия стала авторитетной экосистемой, объединяющей многомиллионное сообщество автомобилистов страны. За это время в голосовании приняло участие более 1 500 000 человек и более 300 экспертов. В этот раз выбор делался среди автомобилей, представленных на российском рынке с сентября 2025 по сентябрь 2026 года. В финальный список номинантов вошли 39 моделей в десяти основных номинациях: «Полноразмерные внедорожники», «Среднеразмерные внедорожники», «Компактные внедорожники», «Полноразмерные кроссоверы», «Среднеразмерные кроссоверы», «Компактные кроссоверы», «Среднеразмерные моноприводные кроссоверы», «Компактные моноприводные кроссоверы», «Пикапы» и «Электромобили».

«Очень ценно, что TENET T4 получил признание именно со стороны Большого жюри. За этим результатом стоит выбор людей, которые ежедневно пользуются автомобилями и оценивают их не только по характеристикам, но и по тому, насколько они отвечают реальным потребностям. Модель TENET T4 вышла на рынок в августе 2025 года. Проанализировав предпочтения со стороны аудитории с запросом на семейный доступный кроссовер, в мае 2026 года линейка T4 получила свое продолжение в версии T4L, которая отличается еще более удачным сочетанием габаритов, потребительских характеристик и практичных решений,» — отметил операционный директор бренда TENET Илья Перминов.

Сегодня модельный ряд TENET составляют четыре современных кроссовера: практичный T4L, бестcеллер бренда - T7, крупноразмерный представитель сегмента SUV-D - T8, флагман линейки – T9 и седан TENET A8. Производство автомобилей учитывает российские условия эксплуатации: они оснащаются полным зимним пакетом, который включает подогрев сидений, рулевого колеса, всей поверхности лобового стекла, форсунок стеклоомывателя. Кузов и скрытые полости автомобиля проходят обработку воском, а днище дополнительно защищается антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами. Такой комплекс решений повышает устойчивость автомобиля к воздействию влаги, реагентов, перепадов температур и других дорожных факторов.

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