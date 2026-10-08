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Tenet Plus сообщил о запуске мобильного приложения

Tenet Plus запустил мобильное приложение для владельцев автомобилей: контроль состояния машины, удалённый запуск двигателя, запись на сервис и доступ к данным о ТО.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2026, 09:42·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Отечественный бренд Tenet Plus представил свой первый цифровой продукт для владельцев автомобилей — мобильное приложение. По информации пресс-службы марки, телематическая система позволяет удаленно контролировать состояние машины: проверять давление в шинах и уровень топлива, определять местоположение автомобиля, а также управлять рядом его функций.

С помощью сервиса можно дистанционно запустить двигатель, прогреть или охладить салон, управлять люком и стеклами. Кроме того, приложение предоставляет сведения о техническом обслуживании, позволяет проверить действие гарантии, ознакомиться с историей выполненных работ и узнать о предстоящем ТО.

В приложении также доступны электронная сервисная книжка, руководство по эксплуатации модели и информация о значении индикаторов на панели приборов. Интерактивная карта помогает найти ближайшего дилера и записаться на сервис.

Помимо этого, через новый сервис можно связаться со службой поддержки, принять участие в опросах и перейти на официальные страницы марки в социальных сетях.

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