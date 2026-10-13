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Defender с Temu? Chery iCaur впервые замечен в Великобритании

Кроссовер iCaur V25 замечен на зарядке в Великобритании: внедорожник Chery с гибридной силовой установкой может выйти на рынок страны с запасом хода свыше 600 миль.
РедакцияР
Редакция
13.10.2026, 18:02·2 мин
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Фото: autoexpress

Не стоит спешить с выводами: Apple не выпускает автомобиль. Однако iCaur — это новый внедорожный бренд владельца Jaecoo, компании Chery. Его электрифицированный автомобиль, внешне напоминающий Land Rover Defender, заметили во время испытаний на улицах Великобритании. Это может свидетельствовать о планах марки выйти на рынок UK.

Фотографии, отправленные в редакцию Auto Express читателем Brett Misselbrook, показывают замаскированный iCaur V25, подключённый к зарядной станции для электромобилей на парковке британского супермаркета. При длине около 4.6 метра V25 по размерам занимает промежуточное положение между Jeep Compass и упомянутым Defender. При этом его цена наверняка будет значительно ниже стоимости последнего.

В модельном ряду iCaur для азиатского и южноафриканского рынков V25 располагается между меньшим V23 и более крупным V27. Вероятно, именно эта модель станет первым автомобилем бренда на рынке UK. Под массивным кузовом iCaur V25 скрывается подключаемая гибридная силовая установка с увеличителем запаса хода: бензиновый двигатель объёмом 1.5-litre и мощностью 154bhp работает как генератор, заряжая аккумулятор LFP ёмкостью 33.68kWh. В свою очередь, батарея питает пару электромоторов. Их точные показатели мощности пока не подтверждены, однако документы, поданные в китайское Ministry of Industry and Information Technology, указывают на запас хода 130 miles в полностью электрическом режиме и общий запас хода более 600 miles с учётом работы бензинового двигателя.

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