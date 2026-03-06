Технические инновации, продемонстрированные в Мельбурне

В 2026 году в чемпионате Формулы 1 начали действовать новые технические правила, что закономерно привело к высоким темпам модернизации автомобилей, особенно на старте сезона. Уже на старте уик-энда в Мельбурне команды представили свои технические обновления, однако подход к их описанию оказался разным: некоторые коллективы рассказали о доработках после зимних тестов, другие — о глобальных отличиях машин нового поколения от прошлогодних.

McLaren

Действующий чемпион мира, команда McLaren, представила три основных новшества. В первую очередь была обновлена геометрия краёв днища — изменения направлены на улучшение управления воздушным потоком в районе задних колёс, что положительно влияет на эффективность работы днища и аэродинамических элементов задней части болида. Также команда сообщила о модернизации обтекателей креплений задней подвески, что улучшило воздушный поток и работу диффузора. Пересмотрена и геометрия заднего крыла — теперь оба профиля крыла обеспечивают более высокую аэродинамическую нагрузку в любых условиях.

Mercedes

Заводская команда Mercedes также сообщила о трёх обновлениях. В частности, обводы W17 стали более обтекаемыми за счёт приподнятых воздухозаборников, что усиливает поток воздуха к задней части машины. Профиль переднего крыла теперь более изогнутый по сравнению с тестовой версией, что позволило повысить нагрузку на крыло и улучшить поток к днищу. Заднее крыло также подверглось корректировке: профиль стал более изогнутым, а ширина элементов оптимизирована для повышения эффективности.

Red Bull Racing

На автомобилях Макса Ферстаппена и Айзека Хаджара скорректирована геометрия переднего и заднего крыла, а также носовой части болида. Команда отметила, что изменения реализованы в соответствии с требованиями технического регламента 2026 года. Основная задача — сбалансировать работу подвижных аэродинамических элементов при переходе между режимами движения на прямых и в поворотах.

Ferrari

Ferrari провела корректировку геометрии обоих крыльев на SF-26. Переднее крыло стало меньше по размаху, но с большей хордой, что должно обеспечить лучшую сбалансированность на прямых участках. Конкретные детали по изменению заднего крыла не раскрываются, но известно, что работа над ним также связана с совершенствованием активной аэродинамики.

Williams

В Williams изменили геометрию моторного кожуха SF-26, уменьшив область для отвода горячего воздуха — это решение обусловлено погодой в Мельбурне. Пересмотрена и форма переднего крыла для улучшения характеристик воздушного потока, направляемого к другим частям машины. Также обновлён профиль пилонов заднего крыла, что должно повысить его эффективность в поворотах. Кроме того, модифицирована область днища возле задних колёс.

Racing Bulls

На VCARB 03 изменена геометрия передней части днища для повышения прижимной силы и улучшения потока под машиной. Также скорректирована форма верхней части моторного кожуха для более качественного управления потоком воздуха к задней части болида, а конфигурация охлаждающих жалюзи адаптирована под особенности трассы в Австралии.

Aston Martin

Команда Aston Martin из Сильверстоуна акцентировала внимание на существенных отличиях новой машины от прошлогодней. В частности, носовой обтекатель теперь расположен выше и отделён от элементов переднего крыла, а пилоны крыла крепятся непосредственно к носовой части. Диффузор смещён за плоское днище и оснащён дополнительными аэродинамическими элементами в соответствии с регламентом, внутри установлена единственная перегородка. Все восемь пунктов обновлений описаны в таком же духе.

Haas

В Haas также сфокусировались на сравнении изменений 2026 года с предыдущим поколением машин, выделив семь ключевых пунктов модернизации.

Alpine

Alpine выбрала аналогичный подход и отметила три основных отличия техники нового поколения.

Audi

Заводская команда Audi (ранее Sauber) также обозначила свои обновления в рамках глобальных изменений, связанных с новым регламентом.

Cadillac

Дебютант сезона, команда Cadillac, представила три новшества, касающиеся крыльев машины. На переднем крыле изменена геометрия передней плоскости для оптимизации аэродинамической нагрузки, а торцевые пластины стали менее подвержены внешним воздействиям и обеспечивают более стабильную работу. На заднем крыле был скорректирован профиль поворотного элемента.