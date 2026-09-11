Технологические новинки, представленные в Мадриде

Когда этапы проходят с интервалом всего в неделю, команды не спешат привозить масштабные технические новинки. Предстоящий Гран При Испании подтвердил эту тенденцию.

Участникам чемпионата предстоит изучить новую и достаточно сложную трассу MadRing, а также подобрать оптимальные настройки. Поэтому об изменениях в конфигурации своих машин сообщили лишь шесть команд из одиннадцати.

McLaren

Чемпионская команда представила только одну новинку. На заднем крыле MCL40 появились дополнительные аэродинамические элементы, которые позволяют «улучшить характеристики потока, направляемого к основной плоскости крыла, а также к его подвижному элементу».

Mercedes

На машинах Кими Антонелли и Джорджа Расселла обновлений больше, однако они также не относятся к масштабным.

Прежде всего, на заднем крыле W17 над подвижным элементом установили более узкое дополнительное крылышко. Согласно комментариям команды, это позволяет «снизить прижимную силу в этой области и уменьшить лобовое сопротивление в пропорции, подходящей мадридской трассе».

Кроме того, позади оконечности выхлопной трубы появилось дополнительное крылышко. Его задача заключается в увеличении угла отклонения потока выхлопных газов, что способствует росту прижимной силы.

Изменения коснулись и передней части машины: была скорректирована геометрия корпуса узла передних тормозов, который в Формуле 1 называют «передним барабаном», хотя тормоза на этих машинах являются дисковыми. Переднюю область барабана перепрофилировали, чтобы улучшить характеристики воздушного потока при поворотах руля на любой угол. Это также повышает качество потока, направляемого к задней части шасси.

Red Bull Racing

На RB22 обновили область, известную на гоночных машинах как «задний угол». Команда продолжает модернизацию аэродинамического обвеса, начатую на этапе в Монце: на обтекателях задней подвески появились новые защитные манжеты повышенной прочности.

Помимо этого, была изменена форма сплиттера в передней части днища. Решение направлено на «устранение износа конструкции и аэродинамических поверхностей за счёт снижения локальной деформации».

Ferrari

На машинах команды из Маранелло изменили форму обтекателей верхних треугольных рычагов задней подвески. Это сделано для более оптимального распределения аэродинамической нагрузки.

Alpine F1

В передней части днища A526 появился дополнительный аэродинамический элемент. Его назначение — «улучшение распределения местного давления и обработки воздушного потока, и это эффективно генерирует прижимную силу в этой области».

Cadillac F1

На заднее крыло машины американской команды вернулось дополнительное крылышко, размещённое в центральной части подвижного элемента. Оно предназначено для увеличения аэродинамической нагрузки и повышения стабильности машины в широком диапазоне условий.