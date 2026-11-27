В текущем сезоне впервые за один этап команды представили лишь одну техническую новинку. Об изменении сообщила Audi F1.

На машинах Нико Хюлкенберга и Габриэля Бортолето скорректировали геометрию дефлекторов, расположенных на воздуховодах тормозов в передней части автомобилей.

По объяснению немецкой команды, обновление должно сделать контроль воздушного потока более эффективным. Дефлектор стал немного меньше, что позволяет «улучшать качество потока, который направляется к остальным областям машины».

Другие десять команд чемпионата не сообщили о подготовленных новинках.