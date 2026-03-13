Инновационные разработки, представленные командами на выставке в Шанхае

Два первых этапа сезона Формулы-1 следуют друг за другом с недельным перерывом, и лишь пять из одиннадцати команд представили к Гран При Китая какие-либо обновления. Такой подход объясняется плотным графиком и необходимостью тщательной подготовки. Несмотря на скромное количество технических новинок, каждая из них вызывает интерес.

Ferrari

Итальянская команда представила заднее крыло, о котором активно говорили во время предсезонных тестов. Особенностью конструкции стало то, что его верхняя плоскость способна поворачиваться вокруг своей оси на 180 градусов. Любопытно, что среди сотрудников паддока это решение получило неофициальное название «крыло в стиле Macarena» — в шутку, по аналогии с популярным хитом 33-летней давности. Однако в окончательный список нововведений данная деталь не попала. Единственным официально заявленным обновлением Ferrari стало новое небольшое крыло, установленное на центральной стойке системы Halo.

Racing Bulls

У Racing Bulls на модели VCARB 03 изменился профиль дополнительных аэродинамических элементов — небольших крыльев, закрепленных на воздуховодах задних тормозов. По информации команды, эти изменения в геометрии позволяют лучше управлять воздушным потоком в задней части болида и вокруг задних колёс.

Haas F1

В Haas F1 также представили новинку: на элементах безопасности, размещённых под задним крылом и предназначенных для поглощения энергии удара сзади, появились дополнительные аэродинамические детали. Команда описывает их как небольшие крылышки, расположенные на задней структуре, поглощающей энергию. По словам инженеров, за счёт своей формы новое крыло направляет поток воздуха вверх, что способствует улучшению общей аэродинамики и увеличению прижимной силы.

Audi F1

Заводская команда Audi F1 сообщила сразу о двух обновлениях. Во-первых, были доработаны геометрия подвижного элемента переднего крыла и торцевых пластин. Это, по мнению специалистов, улучшает аэродинамические характеристики воздушного потока, направляемого вдоль днища к задней части машины. Во-вторых, доработан носовой обтекатель, чтобы повысить эффективность работы новых элементов переднего крыла.

Cadillac F1

В команде Cadillac F1, за которую выступают Серхио Перес и Валттери Боттас, инженеры доработали диффузор и изменили стойки крепления зеркал заднего вида. В частности, геометрия заднего края диффузора была скорректирована с целью повышения аэродинамической эффективности этой части машины. Кроме того, обновлённая конструкция стоек зеркал призвана повысить надёжность и прочность этого элемента.