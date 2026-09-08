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Минтранс обсудит поправки, призванные сделать такси доступнее для семей

Минтранс до конца года подготовит поправки к закону о такси, чтобы выровнять стоимость поездок для семей с детьми и обычных пассажиров по всей России.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
08.09.2026, 08:16·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Минтранс намерен обсудить изменения в законодательстве о такси, которые затронут тарифы на поездки для семей с детьми. До конца года ведомство планирует представить соответствующие поправки, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

Перед разработкой изменений министерство учтёт результаты эксперимента, проводимого в Уфе. По словам Никитина, речь идёт о корректировке закона о такси, итогом которой должны стать поправки в законопроект.

Предлагаемый механизм должен обеспечить выравнивание стоимости поездок для пассажиров с детьми и обычных поездок. Ранее Андрей Никитин сообщал, что Минтранс совместно с крупнейшим агрегатором такси «Яндекс» ищет подходящее решение.

Ранее Минтранс предусмотрел автоматическое подтверждение льготного статуса многодетных семей при заказе такси. Сервис заказа будет направлять запрос в государственную информационную систему, поэтому отдельная проверка документов не потребуется.

Также сообщалось о разработке в России отечественного универсального детского кресла для такси. Его финальную версию планируют представить до конца года.

Напомним, Минэкономразвития выступило с предложением смягчить штрафы за формальные нарушения при организованных автомобильных перевозках детей. При этом поправки не затрагивают требования, влияющие на безопасность поездки.

Автор: Андрей Сундуков

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