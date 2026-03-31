Hongqi впервые оснастит автомобили «живым» ИИ-ассистентом — такого ещё не было в автопроме

Китайский премиум-бренд Hongqi сделал очередной шаг в развитии автомобильных технологий, став первым автопроизводителем, который интегрировал ИИ-агента Qianwen непосредственно в салон своей продукции. Новая разработка обещает не ограничиваться традиционным распознаванием голосовых команд, а выступать в роли полноценного интеллектуального помощника, способного обрабатывать сразу несколько сложных запросов одновременно.

В пресс-службе Hongqi подчеркнули, что инновационная система меняет сам подход к голосовому управлению в автомобиле. Теперь она не просто выполняет отдельные команды, а анализирует и реализует комплексные задачи, учитывая временные ограничения и текущие обстоятельства. Система способна взаимодействовать с городскими сервисами в режиме реального времени.

В компании отметили, что Qianwen справляется не только с изолированными командами, например, настройкой климата или поиском адреса, но и с составными просьбами. Сложные сценарии, которые ранее требовали последовательного ввода информации, теперь реализуются с одной фразы пользователя.

Так, по информации Hongqi, водителю достаточно сообщить ассистенту: «Сначала проложи маршрут до Пекинского университета, по пути найди удобный ресторан с уткой по-пекински, и мне нужно быть в Терминале 3 до 17:00». Искусственный интеллект самостоятельно обработает все параметры, учтет дорожную ситуацию, график работы заведений и трафик, подготовит оптимальный маршрут с учетом всех требований.

Эта функциональность реализована благодаря облачной архитектуре Qianwen, которая интегрирована с навигационной системой «Gaode» — одним из крупнейших картографических сервисов в Китае. Система объединяет пространственные, временные и тематические данные, обеспечивая полный цикл от обработки запроса в облаке до исполнения команд непосредственно в автомобиле.

Hongqi акцентирует, что столь высокий уровень возможностей стал результатом тесного технологического сотрудничества между FAW и Alibaba Cloud. Для работы искусственного интеллекта применяется специализированный чипсет Pingtouge, отвечающий за высокую вычислительную производительность при низком энергопотреблении.

Отмечается, что на сегодняшний день это первый случай в мировой автоиндустрии, когда система в автомобиле способна не только реагировать на голосовые команды, но и взаимодействовать с окружающей средой через сложную логику множества агентов. Это качественный переход от обычного голосового управления к интеллектуальному сервису, который способен понимать контекст и выполнять задачи без участия водителя.

В перспективе Hongqi намерена расширить функционал Qianwen. Планируется, что с помощью ИИ-агента водитель сможет заказывать кофе, покупать билеты на различные мероприятия, бронировать столики или совершать покупки в интернете голосом, не отвлекаясь от дороги.

Напомним, ранее бренд Hongqi заявлял о выпуске автомобилей, выполненных из стали космической прочности. Речь идет о горячештампуемой стали нового поколения с пределом прочности 2,4 ГПа (2400 МПа), которая используется преимущественно в аэрокосмической промышленности и других высокотехнологичных сферах.

Иван Бахарев