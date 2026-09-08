Впервые в истории модели: раскрыты планы масштабного обновления LADA Niva Travel

Производство LADA Niva Travel с увеличенным задним свесом и обновленным интерьером «АвтоВАЗ» может начать в 2029 году. Об этом со ссылкой на источники на заводе сообщает инсайдерский ресурс RCI News. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Длина нынешней LADA Niva Travel составляет 4099 мм, а колесная база — 2450 мм. Таким образом, задний свес модели по современным меркам остается небольшим, а возможности для увеличения полезного пространства ограничены существующей геометрией кузова.

Удлинение задней части позволило бы расширить багажник без изменения колесной базы и масштабной переделки силовой структуры центральной части кузова. Благодаря этому в автомобиле можно было бы перевозить больше сумок, инструментов, канистр, туристического снаряжения и других вещей, необходимых в городе, на даче или в дальних поездках.

Дополнительное пространство сзади также способно упростить погрузку и улучшить организацию багажного отделения. При одновременной переработке внутренней обшивки, пола и пятой двери багажник мог бы стать не только вместительнее, но и удобнее по форме.

Обновленный интерьер может включать переработанную переднюю панель, улучшенную эргономику, новые материалы отделки и более современное мультимедийное оборудование.

В настоящее время LADA Niva Travel в наиболее дорогих комплектациях оснащается мультимедийной системой LADA EnjoY Pro со встроенными сервисами «Яндекс.Авто». Она получила 7-дюймовый сенсорный дисплей. В перечень функций входят шумоподавление, четыре аудиодинамика, голосовое управление, FM-радио, USB и Bluetooth.

Производство LADA Niva Travel стартовало в декабре 2020 года, а в феврале 2021-го модель вышла на рынок как глубоко модернизированная версия бывшей Chevrolet Niva. После смены бренда автомобиль сначала недолгое время продавался под названием LADA Niva.

После запуска под именем Niva Travel модель в основном получала точечные обновления. Ее базовая архитектура, кузов и компоновка оставались прежними, тогда как основные изменения затрагивали оснащение, комплектации и отдельные технические решения.

Так, в 2025 году «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожник светодиодные фары и новый 8-клапанный 90-сильный двигатель объемом 1,8 литра. Он заменил устаревший 80-сильный мотор объемом 1,7 литра. После этого стоимость модели увеличилась и сейчас составляет от 1 419 000 до 1 814 000 рублей.

Тем временем 31 августа «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж обновленной «трехдверки» LADA Niva Legend. Культовый внедорожник получил 1,8-литровый двигатель, оцинкованные кузовные детали, подушку безопасности водителя, более эффективные тормоза и ряд других изменений.

Автор: Иван Бахарев

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