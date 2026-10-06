Впервые в истории АвтоВАЗ выпустил «Ладу» без старых лампочек

«АвтоВАЗ» сообщил, что серийный LADA Azimut полностью оснащён светодиодной светотехникой. В автомобиле нет ни одной лампы накаливания, а переход на новую оптику потребовал изменений не только в конструкции кроссовера, но и в производстве компонентов у российских поставщиков.

Полностью светодиодная оптика стала одной из отличительных особенностей LADA Azimut. Это касается не только головных фар и задних фонарей — обычные лампы накаливания отсутствуют во всём автомобиле.

«В автомобиле вообще не осталось ни одной лампы накаливания», — заявили в «АвтоВАЗе».

Таким образом, все источники света в серийном Azimut работают на светодиодах. Для автомобилиста это наглядный признак технического обновления, который можно увидеть во внешней оптике и других элементах освещения машины.

Переход на светодиоды потребовал от поставщиков дополнительной подготовки. В компании отметили, что российским предприятиям пришлось освоить новые технологии для выпуска оптики и других компонентов кроссовера. В результате изменения коснулись не только сборочной линии «АвтоВАЗа», но и производства комплектующих.

Фото: Автоновости Дня

Полный переход на светодиоды стал частью общего повышения уровня оснащения «Азимута» для LADA. Как выяснили «Автоновости дня», кроссовер также получил панорамную крышу, электропривод двери багажника, электрические регулировки сидений, камеры кругового обзора и развитый цифровой комплекс. При этом светодиодное освещение отличается от перечисленных функций тем, что используется постоянно и относится ко всему автомобилю.

Отказ от ламп накаливания связан не только с более современным дизайном фар. Для Azimut разработали новую световую систему, интегрированную в общую электронную архитектуру кроссовера. Её компоненты должны работать совместно с остальным оборудованием автомобиля.

Электроника Azimut проходила испытания при напряженности электромагнитного поля до 100 В/м. Этот показатель более чем втрое превышает уровень 30 В/м, установленный международным сертификационным правилом R10. При таком воздействии основные функции автомобиля не должны отключаться.

Ранее «АвтоВАЗ» раскрыл необычную особенность электроники серийного LADA Azimut. В одном блоке управления кроссовера одновременно работают пять операционных систем.

Напомним, производство кроссовера LADA Azimut началось на заводе в Тольятти в прошлую пятницу, 25 сентября. Модель выпускается с двумя атмосферными моторами: 120-сильным объемом 1,6 литра и 132-сильным объемом 1,8 литра. В паре с ними работают шестиступенчатая «механика» и вариатор.

Тем временем «АвтоВАЗ» приступил к испытаниям LADA Azimut с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой мощностью около 500 л. с. Гибридная версия модели должна получить полный привод, а бензиновый кроссовер может быть только переднеприводным.

Автор: Иван Бахарев