В России зафиксирован рекордный рост активного автопарка: такого количества автомобилей у россиян еще не было

Международная сеть автосервисов Fit Service совместно с агентством «Автостат» выявила увеличение активного легкового автопарка России и среднегодовых пробегов автомобилей, обслуживаемых в сети. Результаты анализа за 2026 год компании представили «Автоновостям дня» в понедельник, 19 октября.

Согласно данным «Автостата», в 2026 году в эксплуатации в России находилось 36,8 млн легковых автомобилей. Годом ранее этот показатель составлял 34,9 млн штук. Таким образом, активный парк увеличился на 1,9 млн машин, или примерно на 5,5%. За последние пять лет более значительного прироста не фиксировалось.

Количество автомобилей, которые фактически эксплуатируются, росло опережающими темпами по сравнению с легковым парком в целом. Доля активного парка поднялась с 73% до 77%.

После сокращения в прошлом году общая численность легковых автомобилей в России снова выросла. В 2026 году она достигла 47,7 млн машин, что на 200 тыс. больше показателя 2025 года. Тогда в стране насчитывалось 47,5 млн автомобилей.

Аналитики сети Fit Service сообщили также об изменении ситуации со среднегодовыми пробегами машин, проходящих обслуживание в автосервисах. За девять месяцев 2026 года этот показатель составил 15 033 км, тогда как в 2025 году он был равен 14 973 км. Пробег увеличился на 60 км, или примерно на 0,4%. Небольшой рост стал первым проявлением положительной динамики за три года.

«В этом году мы видим два важных изменения: активный автопарк показал наиболее заметный рост за пять лет, а пробеги автомобилей в нашей сети впервые за три года начали увеличиваться. Прибавка пробега небольшая. Но сам разворот важен для автосервисного рынка. Автомобилей в эксплуатации становится больше, а потребность в их обслуживании сохраняется», — отметила директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова.

Ранее Fit Service сообщил об увеличении расходов россиян на ремонт автомобилей. В компании заявили, что частота обращений в сервис практически не изменилась, однако объем и стоимость работ при каждом визите выросли.

До этого стало известно о повышении среднего возраста автомобилей, которые приезжают в автосервисы Fit Service. Эксперты посоветовали владельцам машин старше шести лет регулярно проверять ходовую часть, тормозную систему, рулевое управление, двигатель и электрооборудование.

Автор: Иван Бахарев