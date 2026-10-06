Таинственный минивэн АвтоВАЗа: почему легендарная «Лада Калина» так и не получила «семейный» кузов

Изначально семейство LADA Kalina должно было включать четыре типа кузова, среди которых значился и минивэн. Однако от этой версии отказались еще до запуска модели «в серию». Об истории проекта и изменении приоритетов при подготовке производства рассказал тольяттинский блогер KhaDM в своем видеоролике.

Первой на конвейер планировали поставить LADA Kalina в кузове хэтчбек. Также проект предусматривал выпуск седана, универсала и минивэна. По словам блогера, события конца 1990-х годов, включая дефолт 1998 года, повлияли на дальнейшую судьбу проекта: минивэн исключили из планов, а основным кузовом сделали седан.

Макет ранней «Калины» представили в 1995 году. Уже в 1997-м начались испытания ходового прототипа хэтчбека 100-й серии. Это был полноценный автомобиль, который проходил проверки на полигонах. Седан на аналогичной стадии подготовки появился в 1999 году и тоже мог самостоятельно передвигаться по дорогам.

Как объяснил KhaDM, 100-я серия включала уже ездящие автомобили, а не только дизайнерские макеты. При этом прототипы нуждались в дальнейшей доработке. На машинах 200-сотой серии устраняли обнаруженные недостатки и корректировали дизайн, тогда как трехсотая серия уже была близка к серийному варианту.

В 2001 году внешний вид «Калины» заметно изменили, главным образом в передней части. Задняя часть, по словам блогера, сохранила узнаваемые черты, а боковины и основная металлическая структура кузова практически не подверглись изменениям. У ходового седана 200-й серии, представленного в том же году, главными отличиями от будущей серийной версии оставались фары и подголовники.

Выпуск седана LADA Kalina начался в ноябре 2004 года. В 2006-м на конвейер вышел хэтчбек, а позже к нему присоединился универсал.

После запуска производства «Лада Гранта» в 2011 году выпуск «Калины» в кузове седан прекратили. Хэтчбеки и универсалы продолжали собирать до 2018 года. В итоге наиболее популярным кузовом «Калины», по словам блогера, стал универсал.

В конце сентября «АвтоВАЗ» тем временем начал выпуск совершенно новой модели LADA — кроссовера Azimut. Он стал самой современной LADA в истории. Продажи автомобиля начнутся до конца 2026 года, а в линейку силовых установок войдут два атмосферных двигателя мощностью 120 и 136 лошадиных сил.

Автор: Иван Бахарев