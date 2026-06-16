Т-Банк и Esteo установили рекорд России и БРИКС по самому протяженному массовому автопробегу на гибридных автомобилях без дозаправки и подзарядки

Автопробег состоялся 1 июня и был приурочен к открытию Т-Двора — летнего фестиваля Т-Банка под открытым небом в Санкт-Петербурге, официальным автомобильным партнером которого стал премиальный бренд Esteo. Маршрут стартовал от штаб-квартиры Т-Банка T-Space в Москве и завершился у Т-Хаба на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. Участники преодолели более 730 километров на 10 гибридных автомобилях Exlantix ET без единой дозаправки и подзарядки.

Рекорд самого протяженного массового автопробега на гибридных автомобилях без дозаправки и подзарядки вошел в «Книгу рекордов России», а также был зарегистрирован BRICS Record ― независимым и постоянно действующим международным регистратором рекордов и выдающихся достижений стран БРИКС и БРИКС+.

Участниками автопробега стали журналисты и блогеры, интересующиеся технологиями будущего, автомобильной индустрией, финтехом и цифровыми сервисами.

Во время маршрута участники протестировали сервисы Т-Банка для ежедневных оплат, поездок и путешествий. В дороге участники использовали бесконтактную оплату с помощью T-Pay на iPhone без подключения к интернету, сервис онлайн-покупки автомобилей Т-Банк Авто, а также раздел Авто со всеми необходимыми автовладельцу сервисами, обновления в разделе «Платежи» и другие функции мобильного приложения.

Денис Мусиенко, генеральный директор Т-Банк Авто:

«Автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения — вокруг него формируется целая экосистема повседневных действий: оплата топлива и проезда по платным дорогам, обслуживание, страховка, покупка и так далее. Для нас этот автопробег стал не только рекордом, но и большим полевым стресс-тестом того, как цифровые сервисы Т-Банка работают в реальном маршруте автомобилиста. Более 700 километров по трассе М-11 — это понятный сценарий для человека, который едет в другой город и хочет решать все задачи в одном месте: оплатить дорогу, воспользоваться банковскими сервисами, управлять автомобильными продуктами и не отвлекаться на лишние действия. Именно такую логику мы закладываем в Т-Банк Авто: технологии должны не усложнять путь, а делать его проще, спокойнее и удобнее».

Алексей Ледков, операционный директор автомобильного бренда Esteo:

«Установление официального рекорда России и стран БРИКС совместно с Т-Банком — это подтверждение технологического превосходства гибридной линейки Exlantix. Мы искренне гордимся нашими автомобилями, которые уже завоевали признание за выдающийся дизайн, бескомпромиссную безопасность уровня «5 звезд» Euro NCAP и исключительную надежность. Esteo стремится предлагать клиентам лучшие решения на рынке, и масштабный пробег из Москвы в Санкт-Петербург наглядно доказал, что наши технологии способны расширять границы привычного комфорта и автономности».

Пройти тест-драйв на автомобилях ESTEO EXLANTIX ET возможно у официального дилера в Санкт-Петербурге

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