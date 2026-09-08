УАЗ завершает сертификацию обновлённого «Патриота» со светодиодной оптикой, дизельным двигателем и «шестиступкой»

Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот», который получит отдельное название «Патриот Х», готовится к выходу на рынок. Как сообщает портал Autonews, на днях в Москве заметили несколько экземпляров новинки, доставленных в столицу для завершения сертификации.

«Процесс сертификации постепенно движется к завершению. Старт продаж ожидаем осенью», — рассказал представитель УАЗа.

Изменения во внешности и оснащении нового «Патриот Х» оказались ожидаемыми. По сравнению с «дореформенной» моделью, у прибывших в Москву внедорожников слегка переработана решетка радиатора и установлены полностью светодиодные фары.

В салоне появились новый мульти-руль с утолщенным кожаным ободом и магниевым каркасом российского производства, шайба управления электромеханической раздаточной коробкой, а также несколько USB-портов разных конфигураций, включая USB-C. Кроме того, центральная консоль получила более современный визуальный облик, однозонный климат-контроль, 9-дисплей мультимедийной системы и кнопки двухуровневого подогрева передних сидений.

Ключевым техническим новшеством обновленного флагманского УАЗа стал 2,0-литровый турбодизель от JAC мощностью 136 л. с. Его производство уже локализовано в России. Двигатель работает в паре с новой шестиступенчатой «механикой», которую по лицензии JAC выпускают на индустриальной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ) в Нижегородской области.

Производство УАЗ «Патриот Х» на Ульяновском автозаводе уже запущено, однако пока автомобили собирают в «обкаточном» режиме. На полную мощность выпуск обновленных «Патриота», «Пикапа» и «Профи» должен выйти в конце осени.

Автор: Иван Бахарев