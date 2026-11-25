Suzuki Ignis возвращается, однако на этот раз это будет совершенно другой автомобиль. Международная версия Suzuki eSky, предназначенной для внутреннего рынка Японии, получила миниатюрные размеры, характерные для кей-каров.

Аналогичный подход Honda использовала при создании Super-N, также разработанной на базе кей-кара. Как и Honda, Suzuki немного увеличили, чтобы адаптировать модель к вкусам европейских покупателей, но автомобиль по-прежнему останется чрезвычайно компактным.

Правила для кей-каров ограничивают максимальную длину на уровне 3,400mm, тогда как новый Ignis достигает 3,570mm. Благодаря этому салон станет просторнее, но машина всё равно сохранит небольшие габариты. После начала приёма заказов она станет самым маленьким автомобилем, представленным на рынке UK, опередив Super N длиной 3,599mm.

От eSky новинку также отличают новый дизайн переднего бампера и решётки радиатора. Кроме того, вокруг колёсных арок и в нижней части кузова появились неокрашенные элементы с внедорожным обликом. Впрочем, восприятие дизайна субъективно, однако, по нашему мнению, немногие сочтут Ignis столь же стильным, как его соперник Honda.

Запас хода с батареей ёмкостью 26kWh пока не раскрыт, хотя ранее для eSky назывался показатель 193 miles. При этом он рассчитан по стандарту WLTC, а не WLTP. Можно ожидать, что результат по циклу WLTP Combined окажется близким к 128 miles у Honda Super-N. Для сравнения, Renault Twingo способен проехать 163 miles.

Suzuki не сообщила, будет ли автомобиль поддерживать быструю зарядку постоянным током. Известно, что eSky рассчитан на мощность 50kW, поэтому, вероятно, аналогичный показатель получит и Ignis. Хотя это умеренное значение, пополнение заряда с 10 до 80 per cent должно занимать значительно меньше получаса благодаря небольшой ёмкости батареи.

Электромотор развивает 90bhp и 133Nm крутящего момента. Эти показатели могут показаться скромными, однако Ignis почти наверняка будет очень лёгким, что обеспечит ему живую динамику. Для сравнения, упомянутый выше Twingo располагает 80bhp и, вероятно, примерно на 150kg тяжелее Ignis.

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Динамические характеристики пока не раскрыты. Остаются неизвестными и другие важные параметры, включая объём багажника и стоимость. В последнем случае модели потребуется привлекательная цена: помимо Super-N за £18,995, ей предстоит конкурировать с Twingo стоимостью £14,745, который значительно выигрывает благодаря недавно подтверждённому праву на Government electric car grant (ECG) уровня Band 1.

Продажи нового Suzuki Ignis по всей Европе начнутся летом 2027.