Итальянцы создают суперкар на 3D-принтере, расширяя границы возможного

Итальянское автомобильное ателье Angelelli Automobili, выпускающее мелкосерийные высокотехнологичные суперкары, представило новинку Tipo 829. Модель приурочена ко дню рождения основателя компании Клаудио Анджелелли. Это также третий проект, созданный совместно с легендой автомобильной инженерии Николо Матерацци — автором Ferrari F40, умершим в 2022 году. Подробности сообщает портал Gagadget.com.

Фото: Carsweek.ru

Что известно о данном авто

В отличие от ряда других автомобилей ателье, построенных на базе серийных моделей, Tipo 829 разработан с нуля и создан на собственной уникальной платформе. Автомобиль оснащен кастомным шестицилиндровым мотором объемом 3.2 литра и мощностью 500 л.с.

Модель предлагается исключительно в полноприводной версии. Инженеры Angelelli Automobili отказались от современной тенденции к чрезмерной электронной изоляции водителя и разработали подвеску, которая передает на руль все нюансы поведения автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Название Tipo 829 напрямую отсылает к заводскому коду легендарной Lancia Stratos HF, доминировавшей на раллийных трассах в 70-е года.

Три версии авто

Tipo 829 разрабатывается в трех вариантах, каждый из которых отличается своими особенностями:

Terra — раллийная версия с увеличенным клиренсом и подвеской, адаптированной для езды по гравию, грунту и горным серпантинам.

Strada — сбалансированный вариант с низкой посадкой, предназначенный для асфальта, повседневной эксплуатации и дальних путешествий.

Pista — экстремальная версия для автодромов. Автомобиль максимально облегчен, получил агрессивную аэродинамику и усиленное охлаждение тормозной системы.

Цифровое проектирование и трехмерная печать

При создании Tipo 829 активно применялись современные технологии, включая цифровую оптимизацию и трехмерную печать. Такой подход позволил одновременно уменьшить массу автомобиля за счет исключения лишних деталей и повысить его жесткость благодаря отказу от сварных швов и объединению небольших компонентов в монолитные узлы.

Фото: Carsweek.ru

Инженеры ателье используют специализированное программное обеспечение Alien Mesh Design на базе ИИ. Конструктор задает исходные параметры, после чего искусственный интеллект запускает тысячи симуляций и постепенно формирует деталь. За несколько часов программа анализирует миллионы вариантов. Затем инженеру остается выбрать оптимальный результат и отправить его в печать.

Аналогичный метод применялся в предыдущем проекте Effequaranta. При создании этого суперкара мощностью 1000 л.с активно использовалась 3D-печать титаном.

Фото: Carsweek.ru

Разработка автомобиля продолжается, однако предзаказы уже открыты. Ожидается, что наибольшим спросом будет пользоваться версия Terra. Тираж окажется крайне ограниченным, а итальянская компания обещает широкие возможности персонализации с учетом требований покупателя.

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Фото: Angelelli Automobili