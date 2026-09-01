Сулайем заявил: «Сайнс не понимает, что значит быть президентом»

В прошлом году двукратный чемпион мира по ралли и четырёхкратный победитель ралли-рейда «Дакар» Карлос Сайнс-старший рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост президента FIA. Позже он отказался от этой идеи, в том числе потому, что в FIA сделали его выдвижение невозможным.

Недавно журналист испанского издания AS попросил президента FIA Мохаммеда Бен Сулайема прокомментировать кандидатуру Сайнса.

Мохаммед Бен Сулайем: «Карлос Сайнс — мой хороший друг, но я не думаю, что он понимает особенности этой работы. Он хорошо знает FIA и спорт, но президентство в международной федерации — это не только спорт. Это встречи с деловым сообществом, с 245 членами федерации со всего мира. Это работа без перерыва 365 дней в году, в которой вы не получаете ничего взамен.

До того, как балотироваться, я десять лет проработал в федерации своей страны и знал, насколько сложна эта работа, которая продолжается днём и ночью».