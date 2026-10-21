Сулайем подтвердил, что гонки в Катаре и Абу-Даби состоятся

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем ожидает, что заключительные этапы сезона в Катаре и Абу-Даби пройдут в соответствии с планом.

Мохаммед Бен Сулайем: «В регионе всё спокойно. Мои дети сейчас там. Думаете, я бы оставил их и был бы сейчас здесь с вами, если бы у меня были сомнения? Сегодня я могу сказать только одно: в Катаре и Абу-Даби абсолютно безопасно, обе гонки состоятся.

Мы руководствуемся здравым смыслом и никогда не отправим наших сотрудников, гонщиков или официальных лиц в место, где, по нашему мнению, риск слишком высок.

Разумеется, у нас есть запасной план. Правительства некоторых стран могут ограничить для своих граждан поездки в регион. Но если все на месте, команды на месте, Формула 1 проводит мероприятие, и вдруг мы понимаем, что не можем пригласить нашего директора гонки или стюардов, к этому нужно быть готовым. Нужно иметь запасную команду на случай необходимости».