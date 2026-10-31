Исход гонки в Имоле определится 10 ноября

В Формуле 1 по-прежнему заявляют, что менять календарь сезона не планируют. Согласно текущему расписанию, этапы в Катаре и Абу-Даби должны состояться 29 ноября и 6 декабря соответственно. При этом в итальянской Имоле продолжается подготовка к возможному финалу сезона 6 декабря, если гонки в Катаре и Абу-Даби отменят.

Авторитетный британский журналист Адам Купер сообщает, что в Мехико команды Формулы 1 получили обновлённую информацию о планах Liberty Media на заключительную часть сезона.

Окончательное решение по проведению гонки в Имоле примут 10 ноября. Это крайний срок, установленный для определения дальнейшей судьбы Гран При на итальянской трассе.

Если этап в Имоле отменят, а позднее из-за ситуации на Ближнем Востоке не состоятся также Гран При Катара и Абу-Даби, то сезон 2026 года завершится 21 ноября гонкой в Лас-Вегасе.