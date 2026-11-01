Стюарды объяснили, за какие нарушения будут штрафовать в гонке

После квалификации Гран При Мехико стюарды опубликовали официальное разъяснение о том, как в воскресной гонке будут оцениваться выезды за пределы трассы и получение преимущества в результате таких маневров.

«Применительно к данному этапу на первом круге гонки и на первом круге после каждого рестарта в поворотах с 1-го по 3-й и с 4-го по 6-й все машины по умолчанию будут считаться как атакующими, так и обороняющимися, – говорится в разъяснении стюардов. – Таким образом, в соответствии с действующим регламентом, любая машина, выехавшая за пределы трассы на обозначенных участках и после возвращения сохранившая позицию относительно машины или машин, находящихся в непосредственной близости позади (на усмотрение стюардов), может быть признана получившей устойчивое преимущество, если только позиция не будет возвращена к 4-му повороту (в случае выезда за пределы трассы с 1 по 3), или к 12-му повороту (в случае выезда за пределы трассы с 4 по 6)».

Иными словами, в Мехико выезд за пределы трассы на первом круге или после рестарта может привести к штрафу. Избежать наказания гонщик сможет, если своевременно пропустит соперников, перед которыми вернулся на трассу.