Кими Антонелли избежал штрафа от стюардов

Кими Антонелли избежал штрафа после инцидента с Ландо Норрисом на Гран При Китая 2024, стюарды не нашли нарушений со стороны гонщика Mercedes.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
13.03.2026, 13:31·1 мин
По итогам квалификационной сессии к спринту на Гран При Китая стюарды ФИА провели разбирательство по поводу эпизода с участием Кими Антонелли.

Инцидент произошёл в первом повороте, где Антонелли заблокировал Ландо Норриса. После изучения всех обстоятельств и беседы с Норрисом, стюарды приняли решение по данному вопросу.

Ландо Норрис сообщил, что действия Кими не повлияли на его выступление, поскольку в тот момент он не проходил быстрый круг. С учётом этих объяснений, стюарды не нашли оснований для применения штрафных санкций к пилоту Mercedes.

