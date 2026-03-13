Кими Антонелли избежал штрафа от стюардов

По итогам квалификационной сессии к спринту на Гран При Китая стюарды ФИА провели разбирательство по поводу эпизода с участием Кими Антонелли.

Инцидент произошёл в первом повороте, где Антонелли заблокировал Ландо Норриса. После изучения всех обстоятельств и беседы с Норрисом, стюарды приняли решение по данному вопросу.

Ландо Норрис сообщил, что действия Кими не повлияли на его выступление, поскольку в тот момент он не проходил быстрый круг. С учётом этих объяснений, стюарды не нашли оснований для применения штрафных санкций к пилоту Mercedes.