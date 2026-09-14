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Представлен впечатляющий Volkswagen Mission Efficiency — преемник XL1 с запасом хода на электротяге в 500 миль

Volkswagen Mission Efficiency: электромобиль с аэродинамикой XL1, мотором 134 л.с. и батареей 54,9 кВт⋅ч на платформе MEB Entry для максимальной эффективности.
РедакцияР
Редакция
14.09.2026, 11:23·2 мин
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Фото: autoexpress

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Volkswagen XL1 мог выглядеть как автомобиль, созданный для установления рекордов скорости, однако его главной задачей было достижение максимальной эффективности. Теперь, почти 25 лет спустя после презентации первого прототипа, VW вновь намерен создать самый экономичный автомобиль в мире. Его название — Mission Efficiency.

Впервые Volkswagen Mission Efficiency удалось увидеть на одной из многочисленных парковок аэропорта Вены. Рядом с ним находился серийный XL1 образца 2013 года. Сходство в дизайне, сформированном неизменными законами аэродинамики, заметно сразу, хотя между автомобилями есть одно существенное различие.

XL1 появился в период, когда дизель считался мировым лидером по эффективности. Автомобиль оснащался двухцилиндровым турбодизельным двигателем — фактически половиной широко распространённого в продуктах VW того времени 1.6-litre TDI. Несмотря на наличие небольшого электромотора, мощность составляла всего 40bhp, зато расход позволял проезжать более 300mpg. Mission Efficiency, напротив, получил полностью электрическую силовую установку.

Volkswagen Mission Efficiency: технические характеристики и рекорды

Mission Efficiency построен на той же базовой платформе MEB Entry, что и новый ID. Polo. Автомобиль получил такой же электромотор мощностью 134bhp и такую же батарею. Впрочем, есть важная особенность: Mission Efficiency не требуется тот же ресурс аккумулятора, который необходим ID. Polo, поэтому VW смог увеличить доступную ёмкость с 52kWh до 54.9kWh. При этом химический состав и аккумуляторный блок остались такими же, как у электрического супермини.

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