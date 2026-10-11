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Новый потрясающий Alfa Romeo Cuorerosso намекает на смелое будущее марки

Концепт Alfa Romeo Cuorerosso предвещает новый кроссовер бренда в 2028 году с гибридными, электрическими и подключаемыми силовыми установками.
РедакцияР
Редакция
11.10.2026, 20:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Будущее Alfa Romeo представили на стенде марки на Парижском автосалоне — в образе эффектного концепт-кара Alfa Romeo Cuorerosso. Хотя автомобиль не является прямым предвестником серийной модели, его решения найдут отражение в целом ряде новых Alfa, которые появятся до конца десятилетия. Среди них будут преемник кроссовера Tonale и более мощный хэтчбек, способный конкурировать с популярными Volkswagen Golf и BMW 1 Series.

В эксклюзивном интервью генеральный директор Alfa Santo Ficili рассказал Auto Express: “[Cuorerosso is] a concept car, of course. But I’m thinking now to the model that we are going to launch at the beginning of 2028; it’s going to play in the upper part of the C-SUV segment. As soon as we launch that car, you will immediately recognise something coming from this concept.”

Название Cuorerosso переводится как «красное сердце». Концепт представляет собой 4.7-метровое четырёхместное купе, окрашенное в цвет ‘Liquid Ink Red’. В Alfa Romeo утверждают, что благодаря этому оттенку покрытие выглядит так, будто оно “suspended between liquid metal and incandescent lava”. Под кузовом установлен гибридный силовой агрегат на базе 2.9-литрового V6 с двумя турбокомпрессорами от Giulia Quadrifoglio, работающий совместно с фирменной системой полного привода Q4. При этом инженеры отмечают, что автомобиль “anticipates the multi-energy approach Alfa is taking”, указывая на возможность появления полностью электрической или подключаемой гибридной версии.

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