Эффектный McLaren McL 6GT выйдет в 2028 году и положит начало новой линейке Heritage.

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Новый McLaren McL 6GT представили на Monterey Car Week в США. Яркий концепт демонстрирует, каким может стать следующее поколение моделей британской марки, и оснащён шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль призван впечатлять не только динамикой и передовыми технологиями, но и повышенным вниманием к вовлечённости водителя, а также тесной связью с историей бренда. McLaren рассчитывает, что новый тип суперкара поможет укрепить финансовое положение компании после недавнего сложного периода.

Пока McL 6GT существует в статусе концепта, однако в 2028 году модель планируют запустить в производство практически без изменений. Она должна открыть новую эру в развитии бренда. При этом автомобиль не заменит ни одну из моделей нынешней ‘core’ линейки McLaren, а займёт место в новой, более эксклюзивной категории наряду с уже существующими машинами. Главным отличием станет явная отсылка к истории марки и возвращение таких элементов, как механическая коробка передач.

Исторические отсылки

Прототипом для нового Mclaren McL 6GT стал M6GT, созданный основателем McLaren Bruce McLaren в 1960-х годах. Этот автомобиль задумывался как суперкар, который перенёс бы успехи гоночной команды McLaren на дороги общего пользования. По такому же принципу создаются современные суперкаров марки.

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Связь с оригиналом особенно заметна в дизайне и общей форме McL 6GT. Внешность автомобиля явно перекликается с прототипом и обликом гоночных машин 1960’s. Крупные фары, открывающиеся вниз, угловатые задние крылья и заднее стекло в стиле купола переосмысляют характерные черты той модели в более современном виде.