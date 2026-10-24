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Стролл оценил форму команды в Остине по сравнению с Сингапуром: «В Остине мы выглядим лучше, чем в Сингапуре»

Лэнс Стролл подвёл итоги второй тренировки Гран При США: Aston Martin прибавил по сравнению с Сингапуром, но команде не хватает мощности на прямых.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.10.2026, 02:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

Во второй тренировочной сессии Гран При США Фернандо Алонсо показал шестнадцатый результат, а Лэнс Стролл — семнадцатый. Итоги первого дня гоночного уик-энда в Остине для пресс-службы Aston Martin прокомментировал только канадский гонщик.

Лэнс Стролл (17-й): «Мы выполнили запланированную программу и на протяжении дня занимались доработкой машины.

Полагаю, на этой трассе мы выглядим немного лучше, чем в Сингапуре. На прямых нам по-прежнему не хватает мощности, но в поворотах машина выглядит лучше, так что есть и положительные моменты.

Будет непросто выйти во вторую часть квалификации, но посмотрим, как всё сложится. Сегодня вечером мы изучим собранные данные, чтобы понять, что можно изменить, и постараемся прибавить перед квалификацией».

Источник

Лэнс Стролл (204)Aston Martin (679)

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