Стролл оценил форму команды в Остине по сравнению с Сингапуром: «В Остине мы выглядим лучше, чем в Сингапуре»

Во второй тренировочной сессии Гран При США Фернандо Алонсо показал шестнадцатый результат, а Лэнс Стролл — семнадцатый. Итоги первого дня гоночного уик-энда в Остине для пресс-службы Aston Martin прокомментировал только канадский гонщик.

Лэнс Стролл (17-й): «Мы выполнили запланированную программу и на протяжении дня занимались доработкой машины.

Полагаю, на этой трассе мы выглядим немного лучше, чем в Сингапуре. На прямых нам по-прежнему не хватает мощности, но в поворотах машина выглядит лучше, так что есть и положительные моменты.

Будет непросто выйти во вторую часть квалификации, но посмотрим, как всё сложится. Сегодня вечером мы изучим собранные данные, чтобы понять, что можно изменить, и постараемся прибавить перед квалификацией».