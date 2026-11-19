В 2026 году Лэнс Стролл 14 раз не смог завершить гонки из-за технических неисправностей машины. На пресс-конференции FIA в Лас-Вегасе канадский гонщик заявил, что рассчитывает на улучшение надёжности и результатов Aston Martin в следующем сезоне.

Лэнс Стролл: «В этом году у нас было много проблем и слишком много сходов. Мы понимаем, что пока не добились того, чего хотим, поэтому сейчас сосредоточены на будущем и стараемся исправить ситуацию.

Сейчас я в основном думаю о будущем. У нас отличная команда, хорошие и очень талантливые специалисты. Да, пока мы не достигли желаемого уровня, но, думаю, Aston Martin ждёт очень интересное будущее.

Надеюсь, нам удастся сделать большой шаг вперёд в 2027-м, но посмотрим. Я знаю, что на базе в Сильверстоуне у нас отличная команда, много талантливых специалистов,и все работают с максимальной отдачей. Надеюсь, вскоре мы станем значительно сильнее.

Что касается Лас-Вегаса, то нас ждёт непростой уик-энд. Здесь много длинных прямых, а нам явно не хватает мощности. В этом году именно недостаток мощности на прямых стал главной проблемой. В Лас-Вегасе таких прямых много, поэтому нам будет тяжело, но мы сделаем всё, что в наших силах».

На вопрос о возможном участии в других гонках в следующем году по примеру напарника Фернандо Алонсо, который выступит в ралли-рейде «Дакар», Лэнс ответил: «Нет, ничего не планируется».