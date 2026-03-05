Главная Новости Aston Martin Стролл: «Тебя словно бьёт током на электрическом стуле»
Стролл: «Тебя словно бьёт током на электрическом стуле»

Лэнс Стролл рассказал о проблемах с вибрацией мотора Aston Martin перед Гран При Австралии и оценил шансы команды на финиш в Мельбурне.
Иннокентий Петров
05.03.2026, 11:31·2 мин
Фото: F1news.ru

В четверг в Мельбурне Лэнс Стролл поделился своими ожиданиями относительно предстоящего Гран При Австралии, выразив обеспокоенность состоянием болида Aston Martin. По словам канадского гонщика, серьезные вибрации силовой установки практически не позволяют управлять машиной на должном уровне.

Стролл подтвердил, что его мнение совпадает с оценкой напарника по команде Фернандо Алонсо. Он отметил, что команда сталкивается с ощутимыми трудностями, связанными с техническими проблемами, и активно работает над их устранением.

«В сложившейся ситуации нет ничего хорошего. Мы пытаемся делать всё возможное, чтобы исправить ситуацию. У нас есть несколько идей, которые мы хотим опробовать на этой неделе, чтобы решить некоторые из проблем. В первой тренировке узнаем, стало ли лучше, чем в Бахрейне», — поделился Лэнс Стролл.

Гонщик также описал свои ощущения за рулём машины: «Я не знаю, с чем сравнить пилотирование такой машины. Наверное, как будто тебя бьёт током на электрическом стуле или что-то вроде того – не так и далеко от истины. Вибрации очень некомфортные. Они плохо влияют не только на двигатель, но и на гонщика в кокпите. Нужно это исправить, и я думаю, что у нас получится».

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах команды добраться до финиша в Мельбурне, Стролл отметил, что многое будет зависеть от того, удастся ли устранить технические неполадки: «Мы не знаем. Всё зависит от того, улучшилась ли ситуация по сравнению с Бахрейном. Если вибрацию остались такими же, то будет сложно проехать больше 10-15 кругов. Если мы решим проблемы, то сможем проехать большую дистанцию в гонке».

В Aston Martin рассчитывают, что предпринятые меры помогут команде показать достойный результат на этапе в Австралии.

