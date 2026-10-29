Упрощённая линейка Mazda 3 лишилась необычного двигателя Skyactiv-X

Двигатель Mazda Skyactiv-X — один из самых необычных агрегатов, устанавливаемых на массовые автомобили: он сочетает высокую, характерную для дизелей степень сжатия с бензиновым принципом работы. Однако теперь приобрести автомобиль с этим силовым агрегатом станет сложнее — его не оказалось в обновлённой линейке Mazda 3.

Mazda 3 была одной из двух моделей, оснащавшихся этим двигателем. Второй оставался CX-30. Однако в «упрощённой» гамме теперь представлен только менее мощный и гораздо более традиционный 2.5-литровый Skyactiv-G. Для большинства комплектаций по-прежнему доступны механическая и автоматическая коробки передач. Мощность двигателя составляет скромные 138bhp, что заметно меньше 182bhp у версии X.

Линейка стала проще с точки зрения двигателей, но в ней появился новый уровень оснащения Homura Plus. Теперь комплектации располагаются следующим образом: Prime-Line, Centre-Line, Homura, Exclusive-Line, Homura Plus и Takumi.

В Mazda 3 начального уровня Prime-Line появились элементы отделки салона чёрного цвета с глянцевым эффектом, система экстренного удержания в полосе, усовершенствованная система контроля слепых зон, «интеллектуальная система поддержки торможения» и экстренное удержание в полосе. Мониторинг внимания водителя теперь входит в оснащение всех моделей.

Автомобили в комплектации Exclusive-Line получили элементы отделки салона gunmetal grey, а также новую регулировку наклона сиденья водителя. Во всех версиях появилась новая хромированная отделка внутри светодиодных фар.

Новая комплектация Homura Plus дополняет стандартное оснащение Homura аудиосистемой Bose с 12 динамиками, чёрной кожаной обивкой, сиденьями с электрическими регулировками и камерой кругового обзора с углом 360 градусов.

Обновлённая линейка поступит в продажу позднее в 2026 году. При этом повышения цен не будет, подтвердил управляющий директор Mazda UK Jeremy Thomson.

Он сказал: “The Mazda 3 remains one of the best looking and most fun to drive hatchbacks in the market, while the e-Skyactiv G engine blends excellent torque and driveability with strong efficiency. Combine this with the Mazda 3’s award-winning styling and it’s easy to see why it remains a benchmark car in the compact hatchback sector.

“The 2027 Mazda 3 brings subtle upgrades, plus a new Homura Plus model, and crucially with no price increase from the previous model year, continues to represent excellent value for money.”

Несмотря на отказ от двигателя Skyactiv-X в Mazda 3, этот агрегат в обозримом будущем сохранится в недавно обновлённой модели CX-30. В дальнейшем оба двигателя — -X и -G — будут заменены новым Skyactiv-Z.