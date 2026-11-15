Хватит воспринимать автомобилистов как нечто само собой разумеющееся — срочно снизьте цены на бензин и дизельное топливо.

Если британские политики не хотят остаться без работы и перспектив трудоустройства, им необходимо извлечь уроки из событий, произошедших на прошлой неделе в Америке. Избиратели США решительно отвернулись от своего президента, который в значительной степени, если не полностью, несёт ответственность за стремительный рост цен на топливо — не только в своей стране, но и за её пределами. Позор тебе, Donald Trump.

Почти два года назад в этом журнале я назвал его будущим “No.1 mover and shaker in the automotive world he’s about to seriously disrupt”.

Позже я писал о его “drill-baby-drill ethos aimed in part at reducing pump prices” и называл его “most powerful car bloke on the planet, 2025”. В январе этого года я похвалил его за впечатляющую и ключевую роль в снижении стоимости бензина до среднего уровня $2.31 (£1.71) за галлон в США.

Затем он всё испортил, начав войну с Iran. Это привело к тяжёлой ситуации в Strait of Hormuz и почти вдвое увеличило среднюю стоимость галлона в США — более чем до $4 (£2.96). Dodgy Donald справедливо и вполне обоснованно можно обвинить в этом резком скачке цен, который стал главной причиной его политического поражения на промежуточных выборах в Америке. Среднестатистические Joe или Jolene не готовы мириться с тем, что им приходится платить около $100 (£74) или больше за заправку своего рабочего пикапа или SUV, обычно преодолевающего за год огромное количество миль и потребляющего много топлива.