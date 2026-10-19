Stellantis направит свыше 420 млн долларов на производство автомобилей в Индии

Stellantis намерен направить около 40 млрд рупий (421,5 млн долларов) на развитие автомобильного производства в Индии в течение трех лет. В рамках программы концерн собирается представить 12 новых продуктов, повысить уровень локализации и нарастить ежегодные продажи, сообщает JustAuto.

Новые вложения дополнят ранее утвержденную инвестиционную программу объемом 110 млрд рупий. Средства направят на создание 7 полностью новых автомобилей и модернизацию пяти моделей брендов Jeep и Citroen. Первые новинки планируется выпустить во втором квартале следующего года.

Автомобили займут ниши SUV, MPV и премиальных пикапов. В линейке будут представлены версии с двигателями внутреннего сгорания, гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Кроме того, инвестиции позволят увеличить долю локальных компонентов в моделях Jeep с 70 – 75% до 90%.

Stellantis также собирается организовать в Индии выпуск автомобилей с левым рулем, чтобы расширить экспорт более чем в 50 стран. Сейчас машины Citroen индийского производства поставляются в 5 – 6 стран, а автомобили Jeep — в Японию и Австралию. Собранные на заводе в Тируваллуре модели с правым рулем экспортируются в Западную Азию, Африку и Индонезию. Двигатели и коробки передач предприятие поставляет на европейские рынки.