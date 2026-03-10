Стелла: Гонки в Шанхае будут иметь более привычный характер

Андреа Стелла, возглавляющий команду McLaren, поделился мыслями о влиянии новых методов управления энергией силовых установок на ход борьбы на трассе. Свои выводы он сделал, опираясь на результаты предсезонных тестов и этапа в Австралии, накануне предстоящего Гран При Китая.

В паддоке Альберт-парка одной из самых обсуждаемых тем стал феномен суперклиппинга — нововведение в Формуле 1. Суть этого режима заключается в том, что при полной мощности двигателя не вся энергия передаётся на ведущие колёса, часть её направляется на подзарядку батареи.

Такой подход приводит к снижению максимальной скорости, однако его применение возможно как на прямых участках трассы, так и при прохождении скоростных поворотов. Главная задача суперклиппинга — не допустить критического падения заряда батареи, что особенно важно на автодромах с ограниченным числом зон интенсивного торможения. В результате, команды вынуждены искать баланс между скоростью и эффективным использованием ресурсов гибридной установки.

Стелла уверен, что в Шанхае ситуация будет отличаться от той, что сложилась в Мельбурне. По его словам, особенности китайской трассы могут упростить задачу для гонщиков и инженеров: «Думаю, проблема оптимального расхода энергии останется одним из важнейших аспектов. В любом случае на это влияет конфигурация трассы, в том числе можно вспомнить то, что было на тестах в Бахрейне.»

Также он отметил, что характер борьбы в Шанхае будет ближе к привычному стилю пилотирования: гонщики смогут работать с энергией более традиционно — восстанавливать её на торможениях и расходовать при разгоне. Это, по мнению Стеллы, вернёт соревнования к тому формату, который был раньше.

В то же время, в Австралии гонщикам пришлось адаптироваться к особенностям суперклиппинга, и это заметно влияло на поведение машин на трассе. Как отметил руководитель McLaren, многим пилотам казалось, что ускорение болидов стало менее предсказуемым, а стиль пилотирования — менее естественным. Таким образом, этап в Альберт-парке стал серьёзным испытанием для всех участников чемпионата.