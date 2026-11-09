Стелла: Прохладная погода помогла одержать победу в Сан-Паулу

Ландо Норрис и McLaren лучше других адаптировались к переменчивой погоде в Сан-Паулу и благодаря этому выиграли воскресную гонку. Руководитель команды Андреа Стелла объяснил успех прохладными условиями в Интерлагосе, которые позволили машине MCL40 реализовать свой потенциал.

Андреа Стелла: «Думаю, наш темп на сухой трассе в воскресенье объясняется температурой асфальта и воздуха. Было очень холодно – гораздо холоднее, чем в тренировках. В пятницу мы видели, что шины у нас перегревались, но в воскресенье условия сложились в нашу пользу, и нам удалось держать температуру шин под контролем. Думаю, в этом и заключалась главная причина.

Нам ещё предстоит поработать над стабильностью темпа на длинных отрезках в жаркую погоду, но условия в воскресенье в определённой степени помогли нам.

Особенно хорошо это было заметно на примере Ландо, когда перед переходом на промежуточные шины трасса стала скользкой. Ему гораздо лучше остальных удавалось поддерживать стабильное время круга. Думаю, с этой точки зрения наша машина хорошо справляется с такими условиями.

Впрочем, гонка не была простой. На разных её этапах преимущество переходило к разным машинам. В начале заезда ключевым фактором стал быстрый прогрев шин, однако перед стартом никому не удалось в полной мере вывести их на рабочую температуру. Поэтому на первых кругах выиграли те гонщики, которым удалось сделать это быстрее.

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон отлично справились с задачей. Они продемонстрировали свой класс не только при переходе с одного состава на другой, но и на первом круге. Я видел записи их стартов – просто невероятно, насколько легко им удалось отыграть позиции.

Похожая ситуация наблюдалась и в субботней квалификации. Пока трасса оставалась сильно залитой водой, McLaren выглядел хорошо, однако во второй части сессии, когда асфальт начал подсыхать, команда немного потеряла в темпе.

В воскресенье сценарий повторился. Найти машину, которая одинаково эффективно работала бы при любых условиях, было сложно. На старте Ландо пришлось тяжелее, но затем команда сохранила хорошее сцепление с асфальтом сначала на промежуточных, а потом и на мягких шинах.

В конце отрезка на мягких шинах Ландо развил очень высокую скорость и, вероятно, лучше всех провёл эту часть гонки. Кими Антонелли также был быстр на заключительной стадии отрезка, но в начале столкнулся с трудностями и потерял позицию.

С технической точки зрения гонка оказалась крайне интересной. Всем командам пришлось столкнуться с проблемой шин, которые то не прогревались, то перегревались. При этом единой закономерности не прослеживалось. Теперь участникам предстоит изучить собранные данные и установить причины происходившего».

Руководитель McLaren также отдельно отметил способность Ландо Норриса адаптироваться к непростым условиям, особенно при недостаточном сцеплении с асфальтом.

«Идеальной машины и идеальных условий не бывает, – продолжает Стелла. – Поэтому самое важное качество гонщика – умение приспосабливаться к ситуации. Ландо заслуживает особой похвалы. Когда нужно понять, что лучше делать и как действовать в конкретных условиях, он настоящий мастер.

Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы нам не приходилось полагаться только на эти качества. Мы хотим дать Ландо и Оскару конкурентоспособную машину, чтобы им было немного проще пилотировать. Наша машина всё ещё довольно сложна в управлении.

После обновлений, которые мы поставили на машину на этапе в Венгрии, мы увидели, что можем бороться за победы. В Мадриде мы справедливо победили, а затем соперники привезли свои обновления, и мы утратили преимущество. Думаю, сказались и не самые удачные квалификации.

Было бы интересно посмотреть, как сложились бы гонки в Остине и Мехико, если бы Ландо стартовал с первых позиций. Думаю, в обоих случаях он вполне мог побороться за подиум. Благодаря нынешним обновлениям мы снова можем претендовать на победу, хотя, конечно, свою роль сыграли и погодные условия».

McLaren продолжит работу над машиной на следующем этапе в Лас-Вегасе. По словам Стеллы, команда привезёт туда дополнительные новинки, которые станут развитием решений, представленных в Бразилии, и основой машины следующего сезона.

«В Лас-Вегасе мы дополним этот пакет ещё несколькими новыми деталями. Все эти обновления станут основой машины следующего года, – говорит Андреа Стелла. – Для McLaren это хороший знак – мы видим, что способны превращать результаты работы над машиной в реальный прирост скорости на трассе.

Кроме того, важно, что в Бразилии мы хорошо справились с пит-стопами. В последнее время нам не всегда удавалось проводить их стабильно. Не менее важно, что мы хорошо сработали и в переменчивых условиях, принимая правильные решения на пит-уолл.

У нас были и неудачные гонки, например в Канаде. Там мы стартовали на промежуточных шинах, и, откровенно говоря, нам не повезло с двумя дополнительными кругами перед стартом.

Поэтому здорово, что на этот раз мы смогли правильно оценивать ситуацию и принять решения в таких условиях. Я очень горжусь тем, насколько слаженно и профессионально сработала вся команда».