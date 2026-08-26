Стелла: проблемы Пиастри обусловлены техническими причинами

Некоторые считают, что Оскар Пиастри «перегорел» или столкнулся с психологическими трудностями, из-за чего выступает слабее, чем в первой половине прошлого сезона. Однако руководитель McLaren Андреа Стелла придерживается другой точки зрения.

Андреа Стелла: «В прошлом году мы уже видели, что когда машине не хватает сцепления с трассой, как тогда было в Мехико или Остине, Оскару приходится адаптировать свой стиль пилотирования, свой образ мышления и подход к гонке. Это требует определенных усилий, из-за которых он теряет пару десятых на круге.

Суть в том, что в такой ситуации он не может действовать инстинктивно, как в случае, если всё соответствует ожиданиям, а вынужден обрабатывать информацию. Это тот случай, когда вам приходится адаптировать свой естественный стиль к особенностям машины.

Возникшие у Оскара проблемы носят не психологический, а чисто технический характер. В Зандфорте Оскар показывал хорошее время на круге, а в гонке на его результат повлияли два фактора.

Во-первых, и это ответственность команды, когда мы заехали на пит-стоп, чтобы ответить на действия Расселла, мы фактически потеряли позицию из-за медленного пит-стопа, и это вина команды, а не Оскара.

Во-вторых, на втором отрезке на Hard мы не смогли вывести шины в рабочий режим. Они остались в режиме очень низкого сцепления, чего не наблюдалось на первом отрезке. Очевидно, есть несколько моментов, над которыми нам предстоит поработать.

Хочу добавить, что сейчас результаты как минимум трёх команд отличаются всего на десятую, и когда что-то работает не оптимально, это может привести к серьёзной потере позиций. Если ваша машина хоть в чём-то уступает, вы можете оказаться шестым.

Конкуренция очень жесткая. Нам нужно продолжать работать с Оскаром, используя все возможности, и я доволен прогрессом, который увидел в этот уик-энд. Уверен, что в оставшейся части сезона он будет ещё заметнее».