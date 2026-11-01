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Стелла: команда отвечает за поведение машины

Андреа Стелла объяснил результат McLaren в квалификации Гран-при Мехико: Норрис стартует шестым, а Пиастри впервые в сезоне не вышел в финал из-за проблем.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.11.2026, 19:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

В финальную сессию квалификации в Мехико из гонщиков McLaren вышел только Ландо Норрис. Он показал 6-й результат, тогда как Оскар Пиастри впервые в сезоне не смог пробиться в третью сессию и занял 12-е место.

Руководитель британской команды Андреа Стелла отметил, что в McLaren ожидали большего после тренировок, в которых Ландо Норрис дважды входил в число самых быстрых пилотов.

Андреа Стелла: «В начале уик-энда казалось, что здесь машина более конкурентоспособна, чем была в Остине, и перед квалификацией у нас был оптимистичный настрой, ведь в какие-то моменты можно было предположить, что мы сможем бороться за поул-позицию.

Полагаю, в начале квалификации скорость у нас всё ещё была, но на какой-то стадии работа машины стала менее стабильной – в этом году такое уже бывало. Можно сказать, именно это произошло с MCL40 Оскара во второй сессии, а с Ландо – в финале.

Когда гонщики начинали атаковать чуть сильнее, чем нужно было в идеале, потому что чувствовали, что сцепление на достаточно высоком уровне, то на самом деле в этот момент сцепление пропадало. Такое странноватое поведение машины усложнило обоим жизнь – думаю, в непростых условиях, типичных для этого уик-энда или для Остина, где всем мешал порывистый ветер, работать за рулём становится тем более трудно.

Это значит, что мы должны продолжать работать, стараться улучшить машину, поскольку её поведение – сфера ответственности команды».

Источник

Андреа Стелла (157)McLaren (913)

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