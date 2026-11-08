Стелла: «Поул» ещё не означает, что машина стала самой быстрой

Поул Ландо Норриса в Бразилии, завоёванный накануне, стал очередным подтверждением мастерства прошлогоднего чемпиона мира. На трассе в Сан-Паулу он продемонстрировал его в крайне сложных погодных условиях.

В этом сезоне McLaren нечасто стартовала с поула, однако каждый такой результат был заслугой Ландо. Он заметно лучше напарника смог разобраться в особенностях MCL40 — машины, созданной в Уокинге в соответствии с требованиями технического регламента 2026 года.

«Эта поул-позиция принесла нам настоящее удовлетворение! – прокомментировал Андреа Стелла, руководитель британской команды. – Поздравления Ландо, который в очень сложных условиях в решающий момент в начале финала квалификации проехал великолепный круг.

Вся команда неплохо справилась, правильно действовала по ходу сессии, хотя задачу усложняли быстро меняющиеся погодные условиях. Остаётся сожалеть, что Оскару не повезло, ему помешали красные флаги, появившиеся в тот момент, когда он завершал свой круг – если бы не это, он тоже, вероятно, смог бы пройти в финальную часть квалификации.

Выбрать подходящий момент для перехода на промежуточную резину было непросто, а на появление красных флагов мы вообще не можем повлиять.

К бразильскому этапу команда подготовила значительный комплекс технических новинок. Судя по результатам трёх тренировок, они обеспечили именно тот прирост эффективности, на который рассчитывали. При этом прогресс ещё не означает, что машина McLaren стала самой быстрой.

Делать прогнозы на гонку сложно: стартовое поле заметно отличается от привычного из-за дождевой квалификации и различных штрафов. Погодные условия будут иметь определяющее значение и в воскресенье, поэтому особенно важно не ошибаться и правильно реагировать на происходящее на трассе.

Итоги квалификации придали команде дополнительный боевой настрой. McLaren готова к предстоящей гонке и сделает всё возможное, чтобы заработать ценные очки».