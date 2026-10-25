Главная Новости McLaren Стелла: «Раскрыть потенциал MCL40 крайне сложно»
Новости

Стелла: «Раскрыть потенциал MCL40 крайне сложно»

Андреа Стелла оценил шансы McLaren на Гран-при США: Норрис и Пиастри стартуют с четвёртого ряда, но команда рассчитывает побороться за подиум.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.10.2026, 13:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

После успешного выступления в середине сезона команда McLaren столкнулась со спадом: сегодня в Остине Ландо Норрис и Оскар Пиастри начнут гонку с четвёртого ряда. Руководитель команды Андреа Стелла при этом считает, что борьба за подиум остаётся возможной.

Андреа Стелла: «Результаты квалификации отражают наше сегодняшнее положение – мы где-то на третьем или четвёртом месте среди команд. Очевидно, что стартовые позиции могли быть выше, если бы не аннулирование времени Ландо из-за выезда за пределы трассы и другие трудности, возникшие в финале.

Условия были сложными, ветер и меняющиеся условия на трассе не позволяли проезжать круги одинаково, прогрессируя от попытки к попытке. Но в целом, результат справедливый. Мы знаем, что у MCL40 большой потенциал, но его очень сложно раскрыть, и это не оставляет гонщикам права на ошибку. Любая неточность, как мы ещё раз увидели во время квалификации, может дорого обойтись.

Сейчас мы полностью сосредоточены на гонке. Износ шин и различные варианты стратегии могут помочь нам отыграться, но для этого нужно грамотно провести гонку и создать себе условия для борьбы за подиум. Финишировать в тройке при старте с четвёртого ряда будет непросто, но мы сделаем всё возможное».

Источник

Андреа Стелла (156)McLaren (904)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация