Стелла: «Раскрыть потенциал MCL40 крайне сложно»

После успешного выступления в середине сезона команда McLaren столкнулась со спадом: сегодня в Остине Ландо Норрис и Оскар Пиастри начнут гонку с четвёртого ряда. Руководитель команды Андреа Стелла при этом считает, что борьба за подиум остаётся возможной.

Андреа Стелла: «Результаты квалификации отражают наше сегодняшнее положение – мы где-то на третьем или четвёртом месте среди команд. Очевидно, что стартовые позиции могли быть выше, если бы не аннулирование времени Ландо из-за выезда за пределы трассы и другие трудности, возникшие в финале.



Условия были сложными, ветер и меняющиеся условия на трассе не позволяли проезжать круги одинаково, прогрессируя от попытки к попытке. Но в целом, результат справедливый. Мы знаем, что у MCL40 большой потенциал, но его очень сложно раскрыть, и это не оставляет гонщикам права на ошибку. Любая неточность, как мы ещё раз увидели во время квалификации, может дорого обойтись.



Сейчас мы полностью сосредоточены на гонке. Износ шин и различные варианты стратегии могут помочь нам отыграться, но для этого нужно грамотно провести гонку и создать себе условия для борьбы за подиум. Финишировать в тройке при старте с четвёртого ряда будет непросто, но мы сделаем всё возможное».