Недостаточно информации о шинах: заявление Стеллы

Команда McLaren выразила недовольство влиянием дождливой погоды на пятничные тренировки в Монреале. Из-за постоянно меняющихся условий команда не смогла провести полноценную работу на трассе.

Оскар Пиастри, занявший 16-е место, поделился: «Первые тренировки позади, день был непростой из-за погоды. Сложно сейчас оценить наши скорости. Хотя мы не выполнили программу полностью, думаю, что всё должно быть неплохо». По его словам, на промежуточной резине команда показала хороший темп, что является позитивным моментом.

Ландо Норрис финишировал 20-м и отметил: «Первый день на трассе прошёл в сложных погодных условиях. Меньше времени удалось поездить по сухой трассе, но мы активно поработали на мокрой покрышке. Сложно оценить наши позиции, но завтра предстоит серьезная работа над анализом информации».

Руководитель команды Андреа Стелла отметил, что дождливая погода повлияла на обе пятничные сессии. Информации о работе шин, настройках машины и позициях команде удалось собрать мало, однако важная информация, возможно, уже учтена. Стелла выразил надежду на стабильные погодные условия до конца уик-энда.

Болельщики, присутствовавшие на трибунах автодрома, увидели активную работу команд на трассе. Руководитель команды подчеркнул важность сохранения концентрации, грамотного использования собранной информации и готовности к насыщенному событиями уик-энду.