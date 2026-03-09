Стелла: McLaren недостаточно владеет данными о двигателе Mercedes

Руководитель McLaren Андреа Стелла выразил недовольство уровнем технической информации, которую клиентские команды получают от Mercedes по работе силовой установки. По словам Стеллы, проблема особенно остро проявилась на первом этапе сезона Формулы 1 в Австралии, где стала заметна значительная разница в скорости между заводской командой Mercedes и ее клиентами.

Перед стартом чемпионата ожидалось, что Mercedes, как производитель силовых установок, будет обладать определённым преимуществом. Однако, по мнению Стеллы, в McLaren были удивлены столь выраженной разницей, особенно в аспекте управления энергией. В команде уже несколько недель ведутся обсуждения с инженерами Mercedes High Performance Powertrains (HPP), чтобы получить больше информации о работе силовой установки.

Андреа Стелла отметил: «Переговоры с HPP по вопросу предоставления дополнительной информации продолжаются уже несколько недель. Даже во время тестов ситуация выглядела так: мы выходили на трассу, выполняли серию кругов, анализировали полученные данные и только после этого понимали, с чем имеем дело. Затем приходилось адаптироваться к выявленным результатам».

Стелла подчеркнул, что в Формуле 1 подобный подход не является стандартом. Обычно команды заранее моделируют различные сценарии, понимают установленные параметры и планируют развитие автомобиля наперёд. В нынешней ситуации McLaren столкнулась с трудностями при прогнозировании поведения машины, что осложняет процесс доработки и улучшения болида.

«Для нас, как для клиентской команды Mercedes, это первый случай, когда мы ощущаем себя в роли догоняющих не только с точки зрения понимания поведения машины, но и в вопросах её дальнейшего совершенствования», – резюмировал Стелла.

После гонки в Мельбурне руководителя McLaren также попросили прокомментировать заявление главы Williams Джеймса Ваулза о том, что его команда была «застигнута врасплох» эффективностью системы управления энергией на болидах заводской команды Mercedes.

Стелла отметил: «Я не могу говорить за Williams, но мы провели тщательный анализ телеметрии и сравнили свои данные не только с Mercedes, но и с другими командами. Этот анализ наглядно показал, что нам предстоит большая работа совместно с инженерами HPP. Потенциал силовой установки, если судить по результатам заводской команды Mercedes, заметно превышает тот, который мы можем реализовать в данный момент».

По словам руководителя McLaren, не все методы достижения такого результата очевидны для клиентских команд. Для McLaren этот процесс является этапом накопления опыта, и команда находится на более ранней стадии по сравнению с заводским коллективом.

Стелла напомнил, что заводская команда и HPP сотрудничают длительное время, что позволяет им более эффективно использовать силовую установку. В McLaren намерены активизировать взаимодействие с HPP, так как считают, что существуют возможности, которые ещё не использованы в полной мере.

Тем не менее, Стелла подчеркнул, что остаются вопросы, касающиеся того, доступны ли клиентским командам все эти возможности. Команда проведет дополнительный анализ, чтобы установить, зависит ли эффективность только от контролируемых параметров и действий гонщиков, или есть системные факторы, которые принципиально недоступны клиентам Mercedes.