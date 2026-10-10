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Стелла: «Когда наши машины сталкиваются, это неприемлемо»

Андреа Стелла назвал неприемлемым столкновение Норриса и Пиастри в спринте Гран-при Сингапура и напомнил гонщикам о приоритете интересов McLaren.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.10.2026, 21:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Стюарды изучили все обстоятельства инцидента между гонщиками McLaren, произошедшего на предпоследнем круге спринта в Сингапуре, и приняли решение не наказывать участников. Ландо Норрис, атаковавший Оскара Пиастри и спровоцировавший столкновение, уже объяснил свою позицию, а действующий чемпион мира принёс команде извинения.

Тем не менее Андреа Стелла остался крайне расстроен произошедшим и назвал инцидент неприемлемым. Руководитель McLaren напомнил гонщикам, что командные интересы всегда должны быть важнее личных амбиций. Его реакция понятна: по итогам спринта Пиастри и Норрис могли финишировать в призовой восьмёрке, но в итоге только Ландо заработал одно очко.

«В спринте у нас хотя бы была возможность заработать немало очков, если уж мы не в состоянии бороться за победу, – прокомментировал руководитель команды из Уокинга в интервью Sky Sports. – Но мы увидели, как две машины McLaren столкнулись. По сути, они выбыли из борьбы, и хотя Ландо заработал одно очко, этого, конечно, недостаточно.

Когда две наши машины вот так сталкиваются, это просто неприемлемо. Всё это нам ещё предстоит обсудить с нашими гонщиками, но мы это сделаем за закрытыми дверями. Придётся повторить, что интересы команды всегда намного важнее, чем интересы любого из нас.

Здесь не место эгоизму. Как всегда, я уверен, что такая беседа будет способствовать сплочению команды, и McLaren станет ещё сильнее».

Источник

Андреа Стелла (153)McLaren (889)

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